مطار القاهرة يستقبل وفدى موريتانيا وغينيا المشاركين فى المنتدى الافريقي لمكافحة الفساد

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، وفدين من دولتى موريتانيا وغينيا، للمشاركة فى المنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد والذى يعقد بمدينة السلام شرم الشيخ خلال يومى 12، 13 من الشهر الجارى.

قالت مصادر، تم إنهاء إجراءات وصول الوفدين من خلال مبنى الركاب 3 بالمطار، ليغادر اعضاء الوفدين رفيعى المستوى مباشرة على متن الرحلة المصرية المتجهة إلى شرم الشيخ.

ويعقد المنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد تحت عنوان "التنميه تبدأ بالنزاهه"، وذلك بمبادرة مصرية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يناير 2018 أثناء رئاسته وفد مصر فى مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي.