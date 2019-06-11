سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:40 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

مصرع 6 أشخاص وإنقاذ 19 آخرين فى حريق بمستشفى للأمراض العقلية بأوكرانيا

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:07 ص
مصرع 6 أشخاص وإنقاذ 19 آخرين فى حريق بمستشفى للأمراض العقلية بأوكرانيا حريق - أرشيفية
كتب محمد جمال ووكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى 6 أشخاص مصرعهم بحريق اندلع مساء أمس الاثنين فى مستشفى للأمراض العقلية والنفسية فى مدينة أوديسا جنوبى أوكرانيا، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وذكر بيان صدر عن وزارة الطوارئ الأوكرانية اليوم، أن فرق الإنقاذ أنقذت 19 شخصا، توفى 4 منهم، بينما نقل إلى المستشفى 6 حالات خطيرة تظهر عليهم أعراض التسمم بأول أكسيد الكربون، وفارق اثنان منهم الحياة لاحقا".

وشارك فى إطفاء الحريق، الذى استغرق حوالى ساعتين، 57 رجل إطفاء و12 آلية.

وفي تغريدة له، كلف الرئيس فلاديمير زيلينسكى رئيس حكومته بتشكيل لجنة تحقيق فورا لمعرفة أسباب وملابسات الحريق، كما أعرب عن تعازيه لذوي الضحايا.

 

 


حريق

أوكرانيا

الأمراض العقلية

مستشفى

حريق بمستشفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى الوراق دون إصابات

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 08:28 ص

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مصر الجديدة دون إصابات

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 08:26 ص

موجة حارة فى النمسا وتحذيرات من اتساع رقعة حرائق الغابات وزيادة الجفاف

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:00 ص

"دون إصابات".. السيطرة على حريق داخل ورشة نجارة فى مدينة 6 أكتوبر

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:33 ص

إخماد حريق اصطدام مروحية بمبنى فى مانهاتن

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:47 م

حاكم نيويورك: هبوط اضطرارى وراء حريق مروحية فى مانهاتن

الإثنين، 10 يونيو 2019 08:47 م

السيطرة على حريق بمصنع لإنتاج الفايبر بطريق " قليوب -الاسكندرية"

الإثنين، 10 يونيو 2019 08:33 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
من 1961 لـ2019.. شاهد رحلة تطور فكرة وتصميم محطة الفضاء الدولية × 18 صورة

من 1961 لـ2019.. شاهد رحلة تطور فكرة وتصميم محطة الفضاء الدولية × 18 صورة

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية وأخرى سويدية اقتربتا من الحدود

مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية وأخرى سويدية اقتربتا من الحدود

الأرصاد: اليوم ارتفاع فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: اليوم ارتفاع فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

ادعم محمد صلاح فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

ادعم محمد صلاح فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

أندورا يستضيف فرنسا فى تصفيات الأمم الأوروبية

أندورا يستضيف فرنسا فى تصفيات الأمم الأوروبية

كيف يؤثر عدم تناول الألبان ومنتجاتها على عظامك؟

كيف يؤثر عدم تناول الألبان ومنتجاتها على عظامك؟

ما الذى يسبب الشعور بألم البطن على الجانب الأيسر

ما الذى يسبب الشعور بألم البطن على الجانب الأيسر

"أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

The Secret Life of Pets 2 يحقق إيرادات تفوق ميزانيته بـ 17 مليون دولار

The Secret Life of Pets 2 يحقق إيرادات تفوق ميزانيته بـ 17 مليون دولار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة