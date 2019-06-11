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مصرع سيدة وإصابة اثنين آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:13 ص
مصرع سيدة وإصابة اثنين آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد جثة
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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لقيت سيدة مصرعها واصيب اثنان اخران في حادث  انقلاب سياره ملاكي علي طريق الداخلة الخارجة بالقرب من نقط الكيلو 115 بمحافظة الوادى الجديد وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام وجثة المتوفية إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة. 
 
 
ورد إخطار أمني إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الداخلة الخارجة بالقرب من نقطة الكيلو ١١٥ مما أسفر عن مصرع جبر مصطفى محمد احمد 31 سنة من محافظة المنيا وإصابة عصام أحمد فؤاد 31 وهدى محمد عبد الرحمن 60 سنه مقيمة المنيا وتم نقلهما إلي مستشفى الخارجة العام ونقل جثة المتوفية إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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