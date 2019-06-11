مصرع سائق أسفل جرار لجمع القمامة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقي سائق على المعاش بناحية العصافرة بمدينة المطرية مصرعه عقب انقلاب جرار زراعي تابع لمجلس المدينة يستخدم فى جمع القمامة

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطار اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ الي العميد سامح ابو سديرة مأمور مركز شرطة المطرية، بوفاة ابراهيم محمد صالح مقيم العصافرة 65 سنة بالمعاش يعمل على جرار جمع القمامة رقم 1905 التابع لمحافظة الدقهليه تعاقد باليومين،

وعلي الفور انتقل الى مكان الواقعة العميد سامح ابو سديرة مأمور المركز والرائد احمد فتح الله رئيس مباحث المركز والقوة المرافقة لهم، وتبين أنه عقب انتهاء عمله اليومي وعودته الي جراج الوحدة المحلية بالعصافرة التابعة لرئاسة مركز ومدينة المطرية انقلب عليه الجرار بعد اختلال عجلة القيادة منه.

وتم نقل الجثة وايداعها بالمشرحة بمستشفى المطرية المركزى وتم التحفظ على الجرار وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.