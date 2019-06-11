مزارع أسماك الوادى الجديد الحكومية تطرح باكورة انتاجها بأسعار مخفضة

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أكد وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد رئيس مشروع الاستزراع السمكي الدكتور مجد المرسي ، أن الفترة المقبلة ستشهد طرح أسماك المزارع السمكية بالأسواق بهدف توفير منتجات وبدائل اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة.

وقال المرسي، خلال تفقده اليوم الثلاثاء، آليات العمل بمشروع الاستزراع السمكي بقرية الشركة 55، إن المشروع يسير وفق معدلات مطمئنة، مؤكدا أن الأسماك بحالة جيدة وحيوية ولا يوجد حالات نفوق،حيث تضم المزرعة 6 أحواض بكل حوض 7 آلاف زريعة سمك من الأنواع المختلفة.

وأضاف المرسى ، أنه يوجد 3 أحواض للأمهات وأحواض لنمو الطحالب المستخدمة في تغذية الأسماك ، لافتا إلى أن الماء داخل المزرعة صالح للاستخدام الآدمي و العلف المستخدم لتغذية الزريعة علف جيد، والمزرعة تعد تجريبية وفي حالة تحقيق نتائج جيدة ،مؤكدا أنه سيتم التوسع في الاستزراع السمكي الذي يتم بالتنسيق ما بين القطاع الزراعي والبيطري.