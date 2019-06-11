مرشح لزعامة "المحافظين" يستبعد بقاء لندن بالاتحاد الأوروبي بعد 31 أكتوبر

كتبت رباب فتحى

استعبد وزير الصحة البريطانى مات هانكوك ، وهو أحد المنافسين على زعامة حزب "المحافظين" - إمكانية البقاء وتمديد عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد أكتوبر، فيما أصر على أنه يمكن أن يضمن مهلة زمنية للحصول على دعم الاتحاد الأوروبى للحدود الأيرلندية وتمرير ذلك عبر البرلمان.

وأضاف وزير الصحة أن زملاءه المرشحين المتنافسين الذين تعهدوا بالمغادرة سواء بعد التوصل إلى صفقة أو بدون صفقة بحلول 31 أكتوبر كانوا يقدمون وعوداً زائفة لأن البرلمان سيمنع أي رحيل بدون صفقة.

وقال إن النتيجة ستكون انتخابات عامة ، ستكون "كارثة لحزب المحافظين ومدمرة للغاية للبلاد.

زعم هانكوك أن خطته لإعادة التفاوض كانت مفصلة، على عكس بعض المرشحين الآخرين ، وستشمل أولاً طرح صفقة على البرلمان تتضمن دعما للحدود الأيرلندية مع مهلة زمنية ، ليثبت للاتحاد الأوروبى أنه يمكن تمريره، وقال انه سيتمم استئناف المفاوضات بعد ذلك.

واعتبرت الصحيفة أن دعم الحدود الأيرلندية يعنى ضمان عدم وجود حدود يصعب عبورها بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا ، حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن ترتيبات التجارة والأمن.