محافظ كفر الشيخ : فتح سينما الجمهورية مجانا لأهالى المحافظة لعرض فيلم الممر

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح أول سينما لاهالى المحافظة مجانا، مؤكدا أنه تم فتح سينما الجمهورية لعرض فيلم الممر لآهالي كفرالشيخ يومي الخميس والجمعة بالمجان، موضحاً أن هذا الفيلم وطني يتحدث عن مرحلة الحروب من عام 1956 إلي 1943، ويجسد ملحمة القوات المسلحة في الدفاع عن مقدسات وحماية الوطن، وقدرة الجيش المصري في الدفاع عن الوطن وهي قصة وطنية حقيقية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه من المقرر أن تقام 4 حفلات يومى الخميس والجمعة لعرض الفيلم بالحفلة الأولى بدايةً من الساعة 12ظهراً حتي 2.30 عصراً ،والحفلة الثانية من 3 عصراً إلي 5.30 مساءً، والحفلة الثالثة من6 مساءً إلي 8.30مساءً، والحفلة الرابعة من الساعة 9 مساءً إلي 11.30 مساءً بالمجان، مؤكداً أن هذا أقل هدية نقدمها لأهالي محافظة كفرالشيخ، داعياً أبناء المحافظة لمشاهدة الفيلم للتعرف على تاريخ نضال قواتنا المسلحة الأبطال، متمنياً لهم مشاهدة طيبة.

وأكد محافظ كفرالشيخ،أن هذا الفيلم من أهم الأفلام التي وصفت ملحمة القوات المسلحة المصرية، واصفه بأنه من فيلم رائع، ويحاكى فترة لم يعاصرها الشباب حيث يجسد أحداث تاريخية هامة فى مسيرة جيش مصر العظيم، ويتناول جهود قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال إبراهيم الرفاعي، ليوثق ملحمة قواتنا المسلحة وعظمة الشعب المصري الأصيل.