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لتنظيم الحركة المرورية

محافظ المنيا يتفقد مدخل كوبرى الإخصاص لاعادة تخطيطه وإنشاء ميدان

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:02 م
محافظ المنيا يتفقد مدخل كوبرى الإخصاص لاعادة تخطيطه وإنشاء ميدان محافظ المنيا يتفقد مدخل كوبرى الإخصاص لاعادة تخطيطه وإنشاء ميدان
المنيا- فريق المحافظات

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تفقد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مدخل كوبري الشهيد الرائد أحمد عبده إسماعيل، "كوبري مزلقان الأخصاص" بمدينة المنيا، حيث ناقش سبل اعادة تخطيط تلك المنطقة،من خلال إنشاء ميدان ما بين مدخل الكوبرى ومسجد صلاح الدين وشارع عدنان المالكي ، لتنظيم وتيسير الحركة المرورية، و إضفاء مظهر جمالي وحضاري على مدخل المدينة الشمالى.
 
رافق المحافظ خلال الجولة،محمد سيد رئيس مدينة المنيا،والدكتور رأفت منصور وكيل كلية الفنون الجميلة.
 
استمع المحافظ، الى شرح مفصل حول المقترحات المقدمة بشان إنشاء الميدان،وكلف المحافظ رئيس المدينة برفع المساحة الخاصة بالمنطقة، كما كلف الدكتور رأفت منصور بعمل تصميم للميدان، وعرضه على لجنة التجميل في اجتماع اللجنة . 
 
وكان المحافظ، قد كلف لجنة التجميل بالمحافظة بتطوير كورنيش المنيا وكافة الميادين بالمحافظة، وتجميل الميادين والحدائق العامة، وحل مشاكل الاختناقات المرورية، والحد من الازدحام المروري وتنظيم المرور، وإعادة هيكلة الشوارع ودراسة التوسعات المتاحة في الشوارع والميادين.
 
محافظ المنيا يتفقد مدخل كوبرى الإخصاص لاعادة تخطيطه وإنشاء ميدان (1)
محافظ المنيا يتفقد مدخل كوبرى الإخصاص لاعادة تخطيطه وإنشاء ميدان 

محافظ المنيا يتفقد مدخل كوبرى الإخصاص لاعادة تخطيطه وإنشاء ميدان (2)
محافظ المنيا يتفقد مدخل كوبرى الإخصاص لاعادة تخطيطه وإنشاء ميدان 

محافظ المنيا يتفقد مدخل كوبرى الإخصاص لاعادة تخطيطه وإنشاء ميدان (3)
محافظ المنيا يتفقد مدخل كوبرى الإخصاص لاعادة تخطيطه وإنشاء ميدان

محافظ المنيا يتفقد مدخل كوبرى الإخصاص لاعادة تخطيطه وإنشاء ميدان (4)
محافظ المنيا يتفقد مدخل كوبرى الإخصاص لاعادة تخطيطه وإنشاء ميدان

محافظ المنيا يتفقد مدخل كوبرى الإخصاص لاعادة تخطيطه وإنشاء ميدان (5)
محافظ المنيا يتفقد مدخل كوبرى الإخصاص لاعادة تخطيطه وإنشاء ميدان

 


محافظه المنيا

كوبرى الاخصاص

سيوله مروريه

مسجد صلاح الدين

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