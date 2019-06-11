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محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة للاطمئنان على الاستعدادات لأمم أفريقيا

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:35 م
محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة للاطمئنان على الاستعدادات لأمم أفريقيا محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة محيط استاد القاهرة بعد تطوير كافة الشوارع والمحاور المؤدية إليه من أعمال رصف وأرصفة وتخطيط مرورى للشوارع مع رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء، وكذلك أعمدة الإنارة وزراعة الأشجار والزهور وتنسيقها بما يليق بمداخل استاد القاهرة، فى إطار استعدادات محافظة القاهرة لإستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وخلال الجولة أصدر المحافظ تعليماته لمديري مديريات الإسكان والطرق وهيئة نظافة وتجميل القاهرة بسرعة نهو الأعمال المستجدة داخل الاستاد وإظهارها بالمظهر اللائق من أعمال رصف وأرصفة وتنسيق المسطحات الخضراء ، والعمل على مدار 24 ساعة بدون توقف للانتهاء منها.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تقوم حالياً بوضع اللمسات النهائية بكافة المحاور باستاد القاهرة .

محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة (1)
 

 

محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة (2)
 

 

محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة (3)
 

 

محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة (4)
 

 

محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة (5)
 

 

محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة (6)
 

 

محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة (7)
 

 


استاد القاهرة

محافظ القاهرة

بطولة افريقيا

كاس افريقيا

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