محافظ الغربية يناقش معوقات الخطة الاستثمارية وسبل حلها

الغربية – عادل ضرة

ناقش اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، إنجازات فى الخطة الاستثمارية بالمحافظة وبجميع المراكز والمدن على مستوى المحافظة فى جميع المجالات ، وذلك للتعرف على المعوقات والمشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها وتقديم الدعم اللازم وطرح المقترحات بهدف تطوير وتحديث ورفع كفاءة جميع المشروعات لصالح المواطنين.

وأوضح محافظ الغربية، أنه تم استعراض الموقف التنفيذى من تقنين أوضاع التعديات على أملاك الدولة، حيث تم الإنتهاء من الإجراءات اللازمة بنسبة 85% ممن تقدموا بطلبات تقنين وتم تحرير عقود لـ 285 طلب، كما تم مناقشة طلاء واجهات المبانى والتأكيد على أن يتم طلاء الواجهات فى المناطق والشوارع الرئيسية ومداخل المدن كأولوية أولى لإعطاء الصورة الحضارية اللائقة للمدن على أن يتم الطلاء في مناطق كاملة وليست مباني منفردة وذلك للحفاظ على الشكل الحضاري والذوق العام للمباني السكنية بنطاق المحافظة، حيث تم الانتهاء من طلاء 1083 من المبانى الحديثة.

ووجه المحافظ، ، رؤساء المدن والأحياء للتأكيد على عدم توصيل المرافق للعقارات فى المدن، إلا بعد طلاء الواجهات للمبانى الجديدة على مستوى المحافظة، كما تم أيضاً استعراض التطوير الحضارى للميادين والطرق الداخلية وتطوير المناطق أسفل الكبارى الرئيسية وإزالة جميع الإعلانات الموجودة بالشوارع والطرق العامة والميادين بنطاق المحافظة، حفاظاً على الذوق العام مثل تطوير ميدان الأشراف ومنطقة الكورنيش وشارع 306 والبحر والجلاء وسبيل على بك الكبير وكوبرى فاروق بطنطا، وكذا تطوير ميدان الشون بالمحلة وجارى تطوير منطقة كورنيش كفر الزيات وتطوير كورنيش ترعة الساحل بسمنود.

كما استعرض "السعيد"، الإنجازات فى منظومة القمامة على مستوى المحافظة وحصر معدات النظافة ومصانع تدوير القمامة والمدافن الصحية ومعوقات منظومة المخلفات الصلبة بنطاق المحافظة، وضرورة تدبير الإعتمادات المالية لعملية الجمع السكنى بطنطا، والذى يحتاج 120 مليون جنيه لمدينة طنطا و150 مليون جنيه لمدينة المحلة الكبرى.

وفى مجال العشوائيات، ناقش المحافظ ما تم من تطويره فى منطقة كندالية بطنطا وإنشاء 7 عمارات تضم 168 وحدة وعدد 23 محل تم الإنتهاء من بناء 5 عمارات وسيتم الإنتهاء من الباقى خلال شهر يوليو القادم، وكذلك الإنتهاء من تطوير منطقة صندفا وسوق اللبن بالمحلة الكبرى، كما تم مناقشة أهم المعوقات التى تواجه عدد من المشروعات منها المنطقة الحرفية بكتامة وتوفير الظهير الصحراوى للمحافظة وحل مشكلة قيود الإرتفاع وسرعة الإنتهاء من إعداد المخططات الإستراتيجية لـ 114 قرية من قرى المحافظة.

كما تم مناقشة تطوير حديقة الأندلس وإزالة المعوقات، وإستعراض بيان بموقف المشروعات المتعثرة والتى تحتاج إلى إعتمادات مالية فى قطاع الصحة مثل مستشفى طنطا العام ومستشفى السنطة ورمد المحلة ومستشفى محلة مرحوم وحميات طنطا ومستشفى صدر بسيون، وقطاع الطرق مثل تطوير وتوسعة الطريق الزراعى من بركة السبع حتى مدينة طنطا، كما تم الإنتهاء من رصف الشوارع الداخلية بمدن ومراكز المحافظة بنسبه 90%.

كما ناقش تطوير الملعب الرياضى بإستاد طنطا فى قطاع الشباب والرياضة وتم مناقشة وإستعراض جميع المشروعات الخدمية على مستوى المحافظة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وتعليم والمعوقات التى تواجه الانتهاء من تنفيذها.

وفى نهاية الإجتماع تم عرض المشروعات التى سيتم إفتتاحها رئاسياً وتم الإنتهاء منها، مثل توسعات محطة معالجة صرف صحى المحلة الكبرى بتكلفة قدرها 350 مليون جنيه ومحطة مياه قطور بتكلفه إجمالية 235 مليون جنيه ومدرسة المحلة الرسمية للغات بتكلفة قدرها 19 مليون و500 ألف جنيه، و عملية تطوير وإنشاء محاور مرورية بشارع البحر، و افتتاح شارع الجلاء بعد رصفه وتطويره وشارع 306 والممول من صندوق تحيا مصر و تطوير ورصف شارع الكورنيش بمدينة طنطا .