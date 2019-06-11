سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:41 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الشرقية يوضح أسباب إزالة قاعة أفراح نادى ههيا الرياضى

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:28 ص
محافظ الشرقية يوضح أسباب إزالة قاعة أفراح نادى ههيا الرياضى محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تداعيات قيامه بإزالة قاعة أفراح تابعة لنادى  ههيا الرياضى حيث تلاحظ أعمال إنشاء لقاعه مقامة بالمخالفة بطريق كوبرى البحر وبدون الحصول على ترخيص من مجلس المدينة وتتسبب في غلق الشارع أمام حركة السيارات  ليصدر المحافظ أوامره لرئيس مركز ومدينة ههيا بالإزالة الفورية للقاعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة .

 وأوضح  محافظ الشرقية أنه لا تهاون فى تطبيق القانون على  كل من تسول له نفسه إستخدام  أملاك الدولة في غير الأغراض المخصصة لها مضيفا أنه لا تفريط فى حق الشعب للإستفادة من أملاك الدولة بما يحقق لهم الحياه الكريمة .

 وأشار إلى أنه أثناء جولته أمس تلاحظ عدم تنفيذ قرار إزالة كان قد أمر به للقاعة وتم انشاؤها بالمخالفه للقانون علي أرض أملاك دولة بمركز هيهيا تم تخصيصها من قبل لإنشاء حدائق عامة تعود بالنفع على المواطنين كمتنزه ومتنفس آمن وتعطي المظهر والشكل الحضارى اللائق للمدينة والصادر لها قرار إزالة منذ عام 2013م حيث قام المحافظ  بتكليف والتنبيه على رئيس مركز هيهيا اكثر من مره  بضروره  تنفيذ قرار الازاله الصادر لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر .

استكمل المحافظ انه تمت المخالفه للقرار(1410) بإنشاء قاعه للأفراح فى هذا المكان والمخصص للمنفعة العامة ، حيث تم تأجيرها من مسئولى نادى هيهيا الرياضى لأحد الأشخاص بقيمة 230 ألف جنيه سنويا وهو الأمر المخالف للقانون فضلاً عن اعتراض المبنى وتعديه على حرم الطريق مما تسبب في إختناقات مرورية بالمنطقة وإشغال مستمر وبمخاطبه  وكيلا وزارتي الشباب والرياضة والري أفادا بمخالفة هذا المبنى لتعديه على بحر مويس " أملاك ري" وكذلك عدم إصدار أيه تصاريح لغرض قاعة أفراح من  مديرية الشباب والرياضة .

أضاف المحافظ أنه نظرا  لتقاعس رئيس مركز ومدينة هيهيا والعاملين بقسم الإزالات والإدارة الهندسية بالمركز عن اداء عملهم  حال دون تنفيذ قرار الإزاله وهو ما أدى إلى تفاقم المشكلة .

وفي الحال أمر المحافظ اليوم بإزالة هذا المبنى واشرف بنفسه على الإزالة وذلك لاسترداد أملاك الدولة وإستغلالها بشكل قانونى بما يحقق المنفعة العامة للمواطنين وفيما لا يخل بالغرض المخصص من أجله هذا المكان .


الشرقية

صالات الافراح

نادي ههيا الرياضي

اخبار الشرقيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
The Secret Life of Pets 2 يحقق إيرادات تفوق ميزانيته بـ 17 مليون دولار

The Secret Life of Pets 2 يحقق إيرادات تفوق ميزانيته بـ 17 مليون دولار

أجيرى يلجأ للسينما لكسر الملل فى معسكر المنتخب قبل أمّم أفريقيا

أجيرى يلجأ للسينما لكسر الملل فى معسكر المنتخب قبل أمّم أفريقيا

تشغيل مترو مصر الجديدة السبت بدون زيادات فى أسعار التذاكر.. "القومية للأنفاق" تؤجل مقترح تحريك سعر التذكرة.. وتأجيل افتتاح محطة هليوبوليس بسبب استمرار أعمال تشطيباتها.. المحطات الجديدة تضيف 150 ألف راكب يوميا

تشغيل مترو مصر الجديدة السبت بدون زيادات فى أسعار التذاكر.. "القومية للأنفاق" تؤجل مقترح تحريك سعر التذكرة.. وتأجيل افتتاح محطة هليوبوليس بسبب استمرار أعمال تشطيباتها.. المحطات الجديدة تضيف 150 ألف راكب يوميا

"البنتاجون" يقرر وقف تدريب الطيارين الأتراك على استخدام طائرات إف 35

"البنتاجون" يقرر وقف تدريب الطيارين الأتراك على استخدام طائرات إف 35

الأعلى للآثار: نتحرك لوقف بيع رأس "توت عنخ آمون" فى لندن..وسنستردها فورا

الأعلى للآثار: نتحرك لوقف بيع رأس "توت عنخ آمون" فى لندن..وسنستردها فورا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر

التعليم العالى تحذر طلاب الثانوية العامة من الكيانات التعليمية الوهمية

التعليم العالى تحذر طلاب الثانوية العامة من الكيانات التعليمية الوهمية

اليوم السابع: نجوم أفريقيا على أرض مصر

اليوم السابع: نجوم أفريقيا على أرض مصر

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة