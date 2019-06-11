محافظ الشرقية يوضح أسباب إزالة قاعة أفراح نادى ههيا الرياضى

الشرقية - إيمان مهنى

كشف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تداعيات قيامه بإزالة قاعة أفراح تابعة لنادى ههيا الرياضى حيث تلاحظ أعمال إنشاء لقاعه مقامة بالمخالفة بطريق كوبرى البحر وبدون الحصول على ترخيص من مجلس المدينة وتتسبب في غلق الشارع أمام حركة السيارات ليصدر المحافظ أوامره لرئيس مركز ومدينة ههيا بالإزالة الفورية للقاعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة .

وأوضح محافظ الشرقية أنه لا تهاون فى تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه إستخدام أملاك الدولة في غير الأغراض المخصصة لها مضيفا أنه لا تفريط فى حق الشعب للإستفادة من أملاك الدولة بما يحقق لهم الحياه الكريمة .

وأشار إلى أنه أثناء جولته أمس تلاحظ عدم تنفيذ قرار إزالة كان قد أمر به للقاعة وتم انشاؤها بالمخالفه للقانون علي أرض أملاك دولة بمركز هيهيا تم تخصيصها من قبل لإنشاء حدائق عامة تعود بالنفع على المواطنين كمتنزه ومتنفس آمن وتعطي المظهر والشكل الحضارى اللائق للمدينة والصادر لها قرار إزالة منذ عام 2013م حيث قام المحافظ بتكليف والتنبيه على رئيس مركز هيهيا اكثر من مره بضروره تنفيذ قرار الازاله الصادر لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر .

استكمل المحافظ انه تمت المخالفه للقرار(1410) بإنشاء قاعه للأفراح فى هذا المكان والمخصص للمنفعة العامة ، حيث تم تأجيرها من مسئولى نادى هيهيا الرياضى لأحد الأشخاص بقيمة 230 ألف جنيه سنويا وهو الأمر المخالف للقانون فضلاً عن اعتراض المبنى وتعديه على حرم الطريق مما تسبب في إختناقات مرورية بالمنطقة وإشغال مستمر وبمخاطبه وكيلا وزارتي الشباب والرياضة والري أفادا بمخالفة هذا المبنى لتعديه على بحر مويس " أملاك ري" وكذلك عدم إصدار أيه تصاريح لغرض قاعة أفراح من مديرية الشباب والرياضة .

أضاف المحافظ أنه نظرا لتقاعس رئيس مركز ومدينة هيهيا والعاملين بقسم الإزالات والإدارة الهندسية بالمركز عن اداء عملهم حال دون تنفيذ قرار الإزاله وهو ما أدى إلى تفاقم المشكلة .

وفي الحال أمر المحافظ اليوم بإزالة هذا المبنى واشرف بنفسه على الإزالة وذلك لاسترداد أملاك الدولة وإستغلالها بشكل قانونى بما يحقق المنفعة العامة للمواطنين وفيما لا يخل بالغرض المخصص من أجله هذا المكان .