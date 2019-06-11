محافظ الشرقية يستبعد مسئولا بالإدارة الهندسية بمركز الزقازيق بسبب قاعات الأفراح

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، نقل "ا. ع . م" موظف بالإدارة الهندسية بمركز الزقازيق إلى صان الحجر، واستبعاده من وظيفته بإدارة الهندسية.

جاء ذلك على خليفة إحالته للتحقيق بسبب الإهمال فى عمله وانتشار التعديات وعدم تنفيذ قرارارت الإزالة الخاصة بقاعات الأفراح والإشغالات الأخرى.

وقال محافظ الشرقية لـ" اليوم السابع" إنه لا تهاون فى تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه استخدام أملاك الدولة فى غير الأغراض المخصصة لها، كذلك لا تفريط فى حق الشعب للاستفادة من أملاك الدولة بما يحقق لهم الحياه الكريمة.

يشار إلى أن محافظ الشرقية قرر صباح اليوم إقالة رئيس مدينة ههيا، وكذلك نقل رئيس مدينة أبوكبير إلى الديوان العام.