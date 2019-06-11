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محافظ الجيزة يوقف بناء 4 عقارات تحت الإنشاء خلال جولته ببولاق الدكرور

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:27 م
محافظ الجيزة يوقف بناء 4 عقارات تحت الإنشاء خلال جولته ببولاق الدكرور محافظ الجيزة يوقف بناء 4 عقارات تحت الانشاء
كتب سيد الخلفاوى

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قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إيقاف تراخيص 4 عقارات تحت الإنشاء بمنطقة زنين ببولاق الدكرور، لعدم تواجد المهندس المشرف على تنفيذ الأعمال بالإضافة إلى عدم تعليق يافطة مدون عليها بيانات الترخيص
 
وقال المحافظ إنه طبقاً لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 بأن فى حالة عدم تواجد المهندس المشرف علي تنفيذ الأعمال الإنشائية بالترخيص الممنوح من الجهة الإدارية أو عدم تعليق يافطة مدون عليها بيانات الترخيص ومحدد بها عدد الأدوار يتم إيقاف الأعمال .
 
وقد كلف المحافظ رئيس حي بولاق بضرورة قيام الإدارة الهندسية بالحي بإيقاف التراخيص الصادرة للعقارات لحين مراجعة الترخيص والتأكد أن الأعمال النفذة على الطبيعة مطابقة للرسومات الهندسية الصادر على أساسها التراخيص، لافتا إلى أنه سيتم استئناف الأعمال فور التأكد من أنه لايشوبها أية مخالفات ومطابقة للترخيص والرسومات الهندسية .
 
كما أكد المحافظ علي رؤساء الوحدات المحلية بالتنبيه على الإدارات الهندسية بالمتابعة الدورية لكل التراخيص الصادرة من الجهة الإدارية سواء بناء أو هدم وفى حالة ثبوت مخالفة للترخيص يتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
 
وخلال الجولة وجه المحافظ بتحرير محضر مخالفة بيئية لمغسلة الجزار بمدينة عامر لقيام مالكها برش المياه بنهر الطريق العام مما يتسبب فى إهدار المياه وإتلاف الرصيف، مؤكداً على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تفعيل محاضر رش المياه ومنع غسيل السيارات بالشوارع لعدم اهدار المياة والحفاظ على كل قطرة ولحماية الاسفلت من الاتلاف .
 
تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة بحى بولاق الدكرور رافقه اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وأسامة السقعان رئيس حي بولاق وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة.
 
من جانب أخر قام حى الهرم بغلق وتشميع 10 محلات تدار بدون ترخيص بشارع المحروقى واللبينى كما تم رفع اشغالات مقاهى ومحلات بشارع الملك والصفا والمروة  
 
 
 
 

محافظ الجيزة

الابنية المخالفة

بولاق الدكرور

تراخيص البناء

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