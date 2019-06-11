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محافظ البحيرة: إجراءات حاسمة لإزالة معوقات تنفيذ المشروعات الخدمية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:15 م
محافظ البحيرة: إجراءات حاسمة لإزالة معوقات تنفيذ المشروعات الخدمية تذليل العقبات من الطرق والمشروعات
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على القيادات التنفيذية بمتابعة كل المشروعات الاستثمارية المنفذة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ وتذليل ما يعترضها من معوقات، مشيرا إلى أنه تم رصد عدة مشروعات خدمية، واجهت العديد من معوقات التنفيذ وتم التواصل مع كل الجهات المعنية لدفع العمل بها.

وأوضح محافظ البحيرة أنه تم التنسيق مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى لإنهاء توقف أعمال الرصف بشارع عبد السلام الشاذلى بدمنهور مدخل المحافظة بسبب عدم استكمال تنفيذ خط انحدار الصرف الصحى، وكذلك تمكين الشركة المنفذة لتنفيذ أعمال تغطية المصارف بقرية حسين عمرو بدمنهور بطول 16 كيلو متر بتكلفة 32 مليون جنيه.

كما أشار محافظ البحيرة إلى التنسيق مع وزير التنمية المحلية ووزير النقل لإنشاء كوبرى جديد بإيتاى البارود بتكلفة 26 مليون جنيه، كما تمت زيادة عدد أتوبيسات النقل الداخلى من 4 إلى 8 أتوبيسات لنقل المواطنين من شرق المدينة إلى غربها والعكس، لحين الانتهاء من الكوبرى، وكذلك إدراج طريق النقراشى بإيتاى البارود بخطة رصف العام الحالى 2018 /2019، حيث تمت تلبية واعتماد مبلغ 6.5 مليون جنيه لرصف الطريق وجارى الانتهاء منه .

وأكد اللواء هشام آمنة أنه تم الدفع بتنفيذ خط الطرد "كوم البركة - الوسطانية" بكفر الدوار ورصف الطريق بطول 36 كيلو، والذى يخدم عدد 14 قرية على طول الطريق بتكلفة قدرها 44 مليون جنيه.


ازالة العقبات

المشروعات القومية

المياه والصرف الصحى

المصارف

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