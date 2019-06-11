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محافظة القاهرة تعتمد المخطط التفصيلى لمشروع أهالينا 2 بحى السلام أول

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:10 م
محافظة القاهرة تعتمد المخطط التفصيلى لمشروع أهالينا 2 بحى السلام أول اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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اعتمد المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة المخطط التفصيلى لمشروع أهالينا "2" على مساحة أرض 15 فدان بمحور ترعة الطوارئ بحى السلام أول، استكمالاً لمشروع الإسكان الاجتماعى أهالينا الذى نفذته المحافظة بالتعاون مع المنطقة المركزية العسكرية فى إطار مخططها للقضاء على العشوائيات الخطرة ونقل سكانها إليها.

ويتضمن المخطط الذى أعدته كلية الهندسة بجامعة عين شمس إنشاء 30 عمارة سكنية تتكون كل منها من 10 أدوار وبدروم ومحلات تجارية، بالاضافة إلى مناطق خدمات تشمل مسجد وكنيسة ومدرسة ومبنى إدارى ومركز شباب نموذجى.
 
كما وافق المجلس على المخطط التفصيلى للمنطقة الصناعية المعروفة بأرض عماد بحى السلام أول، الذى أعده أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.
 
ويتضمن المخطط اعتماد خطوط التنظيم وتوفير الانتظار اللازم لكل الأنشطة مع الالتزام بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 فيما يخص المناطق الصناعية داخل الأحوزة العمرانية وأنواع الخدمات المسموح بها، والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة على دراسة الأثر البيئي للصناعات القائمة والمقترحة مع مراعاة المعايير البيئية والصحية واشتراطات الدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى الالتزام بأن تكون النسبة البنائية للقطع السكنية لا تزيدعن 60% من مساحة المنطقة الصناعية.
 
ووافق المجلس على مشروع تخطيط الأراضى الواقعة حول محور الطوارئ بحى السلام أول بدءاً من حديقة بدر إلى الطريق الدائرى بطول 9 كم، الذى أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.
 

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