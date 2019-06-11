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مبادرة صوتك مسموع تتلقى 1116 شكوى من انتشار القمامة خلال شهر مايو

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:56 ص
مبادرة صوتك مسموع تتلقى 1116 شكوى من انتشار القمامة خلال شهر مايو قمامة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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استقبلت مبادرة "صوتك مسموع" التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية، خلال خلال شهر مايو الماضى 6436 رسالة منها 1717 شكوى تم حل 1480 شكوى بنسبة 86.2% منها وجارى حل باقى الشكاوى.

وتصدرت شكاوى القمامة الرسائل الواردة حيث بلغ عددها 1116 شكوى، فيما بلغ عدد شكاوى الإشغالات 403 شكوى كما تضمنت الرسائل 220 استفسارًا عن معارض "أهلاً رمضان" بالمحافظات.

وبلغ عدد الرسائل التى تلقتها خدمة "الواتس أب" بالمبادرة خلال شهر مايو بلغت 5588 رسالة منها 1460 شكوى مستوفاة حيث تم الرد على 1284 شكوى بنسبة 88%، منها 69.5% شكاوى من القمامة و23.4 % شكاوى الإشغالات، 3.3 % شكاوى من التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، و2.4% شكاوى من مخلفات البناء.

فيما بلغ عدد الرسائل التي تلقتها المبادرة عبر البريد الإلكترونى خلال شهر مايو 153 رسالة تضمنت 54 شكوى وتم الرد علي 47 شكوى منها بنسبة 87% وجارى حل 7 شكاوى، وبلغت الرسائل علي صفحة المبادرة خلال شهر مايو 695 رسالة تضمنت 203 شكوى تم الرد 149 شكوى بنسبة 73.4% وجارى حل 54 شكوى، وتلقى الخط الساخن تلقى خلال شهر مايو 208 اتصالات تليفونية تضمنت اقتراحات للمواطنين والاستفسارات عن الشكاوى التى ترد للمبادرة.


صوتك مسموع

التنميه المحليه

شكاوى المواطنين

شكاوى المحليات

شكاوى الفساد

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