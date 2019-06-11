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ما الذى يسبب الشعور بألم البطن على الجانب الأيسر

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 06:30 ص
ما الذى يسبب الشعور بألم البطن على الجانب الأيسر أسباب الألم فى الجزء الأيسر من الجسم - أرشيفية
كتبت إيناس البنا

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ألم البطن على الجانب الأيسر من الجسم من أعراض الإمساك ومشاكل العضلات، والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسى، أو متلازمة القولون العصبى، أو تمزق الزائدة الدودية أو آلام الأعضاء الداخلية.

وفقًا لموقع " HealthHype" فيمكن أن يأتى ألم الأعضاء الداخلية من الصدر أو عضلات جدار البطن أو الأمعاء أو المسالك البولية أو الأضلاع، وقد تصاحب الحمى والدوخة عند ألم فى البطن الأيسر بعض الحالات الخطيرة.

ووفقا لتقرير الموقع فإن الأعضاء المسئولة عن آلام البطن اليسرى تشمل الطحال أو الكلى أو القلب أو الرئتين. وهناك أيضا بعض الحالات العضلية التى تسبب ألم البطن فى الجانب الأيسر، مثل فتق فى البطن أو الإفراط فى إجهاد العضلات من خلال ممارسة الرياضة يمكن أن تؤثر أيضا على الأرباع اليسرى من الجسم.

 

الم الجانب الأيسر من البطن
ألم الجانب الأيسر من البطن

الغاز المحتجز أيضا يمكن أن يسبب آلام أسفل البطن اليسرى، فقد تتسبب متلازمة القولون العصبى بشكل خاص فى مجموعة من مشاكل آلام أسفل البطن، بما فى ذلك تقلصات وانقطاع فى عادات الأمعاء اليومية.

أيضا الزائدة الدودية المصابة عادة ما تسبب الألم على الجانب السفلى الأيمن من الجسم، كما قد يصاب الرجال بألم فى البطن على الجانب الأيسر بسبب مرض السيلان أو أمراض بالخصيتين، وقد تصاب الإناث بالألم نفسه أثناء الحمل أو الإباضة أو الإجهاض.


الم البطن

الامساك

ألم الأعضاء الداخلية

متلازمة القولون العصبي

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