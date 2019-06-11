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ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:00 ص
ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة إجبار الطفل على الطعام
كتبت فاطمة خليل

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تناول الأطفال للطعام قد يكون مرهقا بالنسبة للأم بسبب الرفض المسبق لهم لتناول أنواع معينة من الأطعمة، في مثل هذه الحالات، غالبًا ما يميل الآباء إلى إطعام أطفالهم بالقوة ولكن هذا الأمر قد يؤدي إلى عواقب وخيمة وأضرارعلى صحتهم، فى هذا التقرير نتعرف على أضرار إجبار الطفل على تناول الطعام، الموجود أمامه وفقاً لموقع parenting.

اجبار الطفل
اجبار الطفل

اضرار اجبار الطفل على تناول الطعام
 

1. القيء
 

عندما تطعم طفلك ضد رغبته، فقد ينتهي به الأمر إلى التقيؤ.

2. النفور وكراهية الطعام
 

قد لا يكره الطفل ما قد تطعمه فقط، ولكنه قد يجعله يكره وقت تناول الطعام.

3. تقل الشهية
 

نحن نأكل عندما نشعر بالجوع، والشيء نفسه ينطبق على الأطفال، لكن كآباء، نشك في حكم أطفالنا عندما يتعلق الأمر بالأكل، وبالتالي إطعامهم بالقوة. هذا يقتل شهيتهم.

اطعام الطفل
اطعام الطفل

4. المشاعر السلبية
 

يمكن للطفل تطوير مشاعر سلبية تجاه الطعام وجعل وقت تناوله أسوأ وقت بالنسبة له.

5. عادات الأكل غير الصحية
 

قد يصاب طفلك بعادات الأكل غير الصحية لأنه قد يصاب بالكراهية تجاه الطعام الصحي.

6. عدم السيطرة على عادات الأكل
 

واحدة من أسوأ الآثار الجانبية لإطعام الرضع أو الأطفال الأكبر سنا بالإجبارهو أنها يمكن أن تفقد السيطرة على عاداتهم الغذائية.

7. اضطرابات الأكل
 

بسبب عدم وجود سيطرة على الأكل، قد يصاب الطفل باضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية والشره المرضي ، إلخ.

 


اضرار اجبار الطفل على الطعام

اضرار اطعام الاطفال بالاجبار

عادات الاكل غير الصحية

طعام الاطفال

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