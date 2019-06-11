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لمرضى القولون.. النوم على الجانب الأيسر يخلصك من الألم

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:00 م
لمرضى القولون.. النوم على الجانب الأيسر يخلصك من الألم النوم
كتبت هند عادل

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تؤثر طريقة النوم على كيفية تخلص الجسم من الألم، فوضع النوم مهم جدا للصحة لأنه يؤثر على كل شيء من المخ إلى الأمعاء، فعدم الحصول على قسط كاف من النوم قد يؤدى للشعور بالكسل، حسبما ذكر موقع " healthline".

النوم على جانبك الأيسر لتحسين الصحة

 

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 النوم على الجانب الأيسر له فوائد صحية كثيرة تؤثر الطريقة التي نرتاح بها على الطريقة التي تدير بها أنظمتنا النفايات وتعالجها  والتي ينبغي أن تكون جزءًا من تطلعاتنا الصحية الشاملة.

تحدث حركة الأمعاء كالساعة لكن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي مع الإمساك أو متلازمة الأمعاء البطيئة أو أمراض الأمعاء الالتهابية أو غيرها من الأمراض المعدية المعوية قد يجاهدون يجدون مشكلة فى تلك الحركة الدورية للأمعاء.

فابدأ بالجانب الأيسر في الليل لمنع حرقة المعدة والسماح للجاذبية بنقل النفايات خلال القولون، بينما تنام على جانبك الأيسر في الليل  يمكن للجاذبية أن تساعد في التخلص من النفايات في رحلة عبر القولون الصاعد ثم إلى القولون المستعرض ثم تفريغها أخيرًا إلى القولون الهابط.

فوائد النوم الجانبية

 

النوم-على-الجانب-الايسر

 

يساعد على الهضم وتنقل الأمعاء الدقيقة النفايات إلى الأمعاء الغليظة من خلال صمام اللفائفي الواقع في أسفل البطن الأيمن

يقلل من الحرقة فالنوم اليساري يساعد على الهضم والتخلص من النفايات

يعزز صحة المخ
 

النوم على جانبك الأيسر أو الأيمن يساعد جسمك على مسح ما يسمى بالنفايات الخلالية من المخ قد يساعد تطهير الدماغ في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر والشلل الرعاش وأمراض عصبية أخرى.

يقلل من الشخير أو توقف التنفس أثناء النوم
 

 النوم على جانبك يمنع لسانك من السقوط في الحلق ويمنع مجرى الهواء جزئيًا.

 

 


النوم

النوم على الجانب الأيسر

مشاكل الهضم

القولون

الامعاء

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