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لماذا تشعر بآلام العضلات عند ممارسة الرياضة ؟

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:00 م
لماذا تشعر بآلام العضلات عند ممارسة الرياضة ؟
كتبت فاطمة خليل

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على الرغم أن الرياضة مهمة جدًا لصحتك، إلا أن ممارستها كثيرا وطوال الوقت أو بطريقة خاطئة يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية، ويسبب ألم فى العضلات، فى هذا التقرير نتعرف على سبب ألم العضلات عند ممارسة التمارين الرياضية، وفقا لموقعstep  to health .
 
تعتمد أنواع التمارين وتكرارها على ظروفك وقدرتك الشخصية وعمرك أو نمط حياتك أو أي أمراض قد تكون مصابا بها، لهذا السبب، توصي منظمة الصحة العالمية (WHO) بأن يقوم البالغين بأداء ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الهوائية معتدلة الشدة كل أسبوع.
 
عضلات الجسم
عضلات الجسم

ماذا يحدث للعضلات عند الإفراط في ممارسة الرياضة ؟

يسبب الإفراط فى ممارسة الرياضة آلام العضلات ويحدث هذا عادة بسبب تقلصات العضلات.
يحدث هذا غالبًا في الأشخاص الذين لم يمارسوا التمرينات الرياضية لفترة طويلة أو بسبب الزيادة المفاجئة للرياضي المتمرس في شدة التمرين الذي يقومون بها أو كميتها.

ما الذي يسبب آلام العضلات ؟

الانقباضات هي ما يحدث عندما تمتد العضلات في نفس الوقت الذي تنقبض فيه، وتشعر بألم في العضلات لأن جسمك معتاد على التمرين بشكل معين أو انك غير معتاد على ممارسة الرياضة. 

ممارسة الرياضة وعضلات الجسم
ممارسة الرياضة وعضلات الجسم

 

هذا الألم يرجع إلى التمزق الدقيق في العضلات الذى يمكن أن يظهر عندما تضغط على عضلاتك أكثر من المعتاد، وذلك بسبب تمددها وتقلصها بشكل مفرط عندما تمارس الكثير من الرياضة.
 
إذا كنت تفرط فى ممارسة الرياضة أيضا فأنت تواجه خطرًا أكبر في إصابة عضلاتك، ويمكن أن تشمل الإصابات المحتملة تمزق العضلات

الم عضلات الجسم

اسباب الم عضلات الجسم

عضلات الجسم

ممارسة الرياضة

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