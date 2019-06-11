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لقاح جدرى الماء يقلل من خطر الهربس عند الأطفال

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 08:30 ص
لقاح جدرى الماء يقلل من خطر الهربس عند الأطفال جدرى الماء - أرشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون فى مركز "كايزر بيرمينت" الأمريكى للبحوث الصحية أن الأطفال الذين يتلقون لقاح جدرى الماء هم أقل عرضة للإصابة بالهربس.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress” ينجم فيروس القوباء المنطقية أو الهربس عن فيروس الحماق النطاقى، وهو نفس الفيروس الذى يسبب جدرى الماء.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها هناك ما يقدر بنحو 1 مليون حالة من الهربس كل عام فى الولايات المتحدة، ومع ذلك فإن الهربس لدى الأطفال مرض نادر، وعادة ما تكون الأعراض أكثر اعتدالًا بالنسبة للأطفال مقارنةً بالبالغين، الذين يبلغون عادةً عن طفح جلدى مؤلم وحرق للجلد.

وأوضحت الدكتورة "شيلا فاينمان"أحد الباحثين بالدراسة الجديدة: "منذ إدخال لقاح جدري الماء عرفنا مدى فاعليته فى منع الأطفال من الإصابة بالأمراض وسيقلل أيضًا من خطر الإصابة بالهربس النطاقي.. وتبين نتائجنا أن اللقاح يقلل من احتمالية الهربس عند الأطفال، ويسلط الضوء على الفوائد المزدوجة للقاح جدري الماء".

ونظرت الدراسة، الممولة من مركز السيطرة على الأمراض، في السجلات الصحية الإلكترونية لأكثر من 6.3 مليون طفل بين عامى 2003 و2014، باستخدام بيانات من 6 منظمات الرعاية الصحية المتكاملة، ووجد الباحثون أنه بشكل عام يكون خطر الإصابة بالهربس أقل بكثير فى الأطفال الذين تم تلقيحهم.


الجدرى

جدرى

الهربس

علاج الهربس

فوائد لقاح الجدرى

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