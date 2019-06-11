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كيف يؤثر عدم تناول الألبان ومنتجاتها على عظامك؟

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 07:00 ص
كيف يؤثر عدم تناول الألبان ومنتجاتها على عظامك؟ الألبان ومنتجاتها
كتبت فاطمة خليل

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كثير من الأشخاص لا يفضلون تناول الحليب أو منتجاته، إما بسبب اللجوء إلى الأنظمة الغذائية النباتية أو حساسية من اللاكتوز، وبعضهم يفضل استبداله بمنتجات أخرى مثل: حليب اللوز والصويا، وعلى الرغم من فوائد بدائل اللبن إلا إن اللبن البقرى العادى يحتوى على الكالسيوم الذى يلعب دوراً أساسياً لصحة العظام، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية تأثير عدم تناول الألبان ومنتجاتها على عظامك، وفقاً لموقع net doctor.

الالبان والمنتجات
الالبان والمنتجات

ووفقًا للرابطة البريطانية لهشاشة العظام، فإن الاستغناء عن تناول الحليب قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة في وقت لاحق من الحياة، فمنتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبدة، توفر لنا الكالسيوم وهو أمر حيوي لبناء قوة العظام وقد يؤدي الاستغناء عن اللبن إلى تعريض صحة العظام في المستقبل لخطر كبير  وعلى وجه التحديد يزيد من خطرالإصابة بهشاشة العظام، وهي حالة تجعل العظام تصبح هشة وتنكسر بسهولة.

الألبان
الألبان

يمكنك الحصول على كمية كافية من الكالسيوم من السبانخ والبذور، لكن امتصاص الجسم الكالسيوم فى الألبان أفضل بكثير من امتصاصه من الخضروات الورقية والبذور.


مصادر الكالسيوم

اكلات غنية بالكالسيوم

الكالسيوم

الالبان والكالسيوم

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