وقالت أبرشية باريس - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء - أن هذا القداس سيقام بحضور عدد محدود للغاية من الأشخاص ويتزامن مع ذكرى تكريس مذبح الكاتدرائية.

يذكر أن الكاتدرائية - التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر وتمثل رمزا في قلب العاصمة الفرنسية - تعرضت لحريق في 15 أبريل الماضي مما أدى إلى تدمير برجها المشيد في القرن التاسع عشر ، والكثير من كنوزها التاريخية، رغم الجهود التي بذلها رجال الإطفاء لإخماد الحريق .