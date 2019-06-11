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قرقاش: سنساهم فى دعم الانتقال السلمى فى السودان بما يحفظ الدولة ومؤسساتها

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 08:44 م
قرقاش: سنساهم فى دعم الانتقال السلمى فى السودان بما يحفظ الدولة ومؤسساتها وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
أ ش أ

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أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن الإمارات تتواصل مع مكونات المعارضة السودانية والمجلس الانتقالي العسكري السوداني؛ للمساهمة في دعم الانتقال السلمي بما يحفظ الدولة مؤسساتها.

 

وقال قرقاش - في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم،الثلاثاء، إن : "تواصل الإمارات سيستمر مع كافة مكونات المعارضة السودانية ومع المجلس العسكري الانتقالي؛ للمساهمة في دعم الانتقال السلمي بما يحفظ الدولة ومؤسساتها في السودان الشقيق، مضيفًا أنه "لا شك أنها مرحلة حساسة بعد سنوات دكتاتورية البشير والإخوان".

 

وتابع : "أن علاقتنا التاريخية والمشتركة والمتميزة مع السودان الشقيق أبدية، وسعينا الدائم للمساهمة في قضايا التنمية والاستقرار سيستمر، خطوطنا ميسرة في التواصل مع كافة الأطراف ودورنا منظوره وطني وعربي و هدفه دعم الاستقرار والانتقال السياسي المنظم والسلس".

 


الامارات

السودان

انور قرقاش

المعارضة السودانية

المجلس العسكرى

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