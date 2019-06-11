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فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟ البلاستيك فى المحيطات
كتبت ريم عبد الحميد

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تهدد مخلفات البلاستيك الحياة البحرية فى البحار والمحيطات بشكل هائل ربما لم يتوقعه أحد، مما أدى إلى تلوث هائل وعلى مساحات واسعة فى المياه.

- تهدد مخلفات البلاستيك الحياة البحرية بشكل غير مسبوق

-  يدخل المحيط كل عام حوالى 8 ملايين طن  من البلاستيك

-  يعادل ذلك وزن 90 حاملة طائرات

- يعادل أيضا إلقاء مخلفات شاحنة قمامة فى المحيط كل دقيقة

- تتجمع المواد البلاستيكية والحطام الآخر فى منطقة واحدة أحيانا لتكون منطقة قمامة فى المحيط

- أكبر منطقة تجمع القمامة تقع فى المحيط الهادى بين هواوى وكاليفورنيا وتحتوى بـ 1.8 تريليون قطعة من البلاستيك

- يعادل ذلك مرتين حجم ولاية تكساس وثلاث مرات حجم فرنسا

-  تقتل المواد البلاستيكية فى المحيطات كل عام أكثر من مليون من الطيور البحرية

- كما تقتل أكثر من 100 ألف من الثدييات البحرية

- 80%من التلوث الذى تتعرض له البيئة البحرية يأتى من البر

- تنتشر المواد البلاستيكية فى المحيط على مساحة 11 كيلومتر أو عمق 7 أميال

 - بحلول عام 2050، ستكون المواد البلاستيكية فى المحيط أكثر من الأسماك، من حيث الوزن.   


المحيطات

تلوث المحيطات

البلاستيك

تلوث المياه

اليوم السابع بلس

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