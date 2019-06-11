فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

كتبت ريم عبد الحميد

تهدد مخلفات البلاستيك الحياة البحرية فى البحار والمحيطات بشكل هائل ربما لم يتوقعه أحد، مما أدى إلى تلوث هائل وعلى مساحات واسعة فى المياه.

- تهدد مخلفات البلاستيك الحياة البحرية بشكل غير مسبوق

- يدخل المحيط كل عام حوالى 8 ملايين طن من البلاستيك

- يعادل ذلك وزن 90 حاملة طائرات

- يعادل أيضا إلقاء مخلفات شاحنة قمامة فى المحيط كل دقيقة

- تتجمع المواد البلاستيكية والحطام الآخر فى منطقة واحدة أحيانا لتكون منطقة قمامة فى المحيط

- أكبر منطقة تجمع القمامة تقع فى المحيط الهادى بين هواوى وكاليفورنيا وتحتوى بـ 1.8 تريليون قطعة من البلاستيك

- يعادل ذلك مرتين حجم ولاية تكساس وثلاث مرات حجم فرنسا

- تقتل المواد البلاستيكية فى المحيطات كل عام أكثر من مليون من الطيور البحرية

- كما تقتل أكثر من 100 ألف من الثدييات البحرية

- 80%من التلوث الذى تتعرض له البيئة البحرية يأتى من البر

- تنتشر المواد البلاستيكية فى المحيط على مساحة 11 كيلومتر أو عمق 7 أميال

- بحلول عام 2050، ستكون المواد البلاستيكية فى المحيط أكثر من الأسماك، من حيث الوزن.