سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 06:53 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

فيديو.. لحظة وصول رجل الأعمال اللبنانى - الأمريكى " نزار زكا " إلى قصر بعبدا

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 06:01 م
فيديو.. لحظة وصول رجل الأعمال اللبنانى - الأمريكى " نزار زكا " إلى قصر بعبدا نزار زكا
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل منذ قليل، رجل الأعمال اللبنانى نزار زكا إلى بيروت، والذى اطلقت سراحه اليوم إيران، إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس اللبنانى ميشال عون، وذلك بعد أربعة سنوات قضاها فى السجون طهران.

 

 
تجدر الإشارة إلى أن نزار زكا هو خبير لبنانى فى تكنولوجيا المعلومات ومن الداعمين لحرية الإنترنت، حاصل على الجنسية الأمريكية، وشغل منصب الأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "إجمع" فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

واختفى نزار زكا فى 18 سبتمبر 2015، فى إيران بعد حضور مؤتمر فى طهران، واعتقله استخبارات الحرس الثورى،  وهو فى طريقه للمطار للمغادرة، واحتجز بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. وحُكم عليه فى 2016 بالسجن 10 سنوات فى إيران، ودفع غرامة 4.2 مليون دولار، وتم تأييد الحكم فى 2017.

وانشغلت الأوساط السياسية فى لبنان بقضية نزار زكا، وبدأت المساعى والجهود لإطلاق سراحه ما دفع أهله فى بلدة القلمون إلى إعلان ترشيحه للانتخابات الفرعية التى جرت مؤخرا لأجل الاستمرار بإثارة قضيته وحض الحكومة على العمل لإطلاق سراحه.

وفى يناير 2019، سلم رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، السفير الإيرانى لدى لبنان محمد جلال فيروزنيا، مذكرة موجهة إلى الرئيس الإيرانى حسن روحانى تطالبه بالإفراج عن نزار زكا. وتواصلت الجهود واوفد الرئيس ميشال عون مدير الأمن اللبنانى ليطلق سراحه ويعود معه على متن طائرته فى 11 يونيو الجارى.


نزار زكا

بعبدا

لبنان

ايران

اللبناني نزار زكا

إيران

نزار زكّا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. رجل الأعمال اللبنانى المطلق سراحه من إيران يصل بعبدا ويلتقى أسرته

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 05:05 م

تعرف على شروط إيران للافراج عن رجل الأعمال اللبنانى نزار زكا

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 04:04 م

تعرف على اللبنانى نزار زكا المفرج عنه من سجون الحرس الثورى × 10 معلومات

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:36 م

من سجون المرشد الإيرانى إلى بلاد الأرز.. قصة اللبنانى نزار زكا .. العمل فى التكنولوجيا فتح ثغرة اتهامه بالتخابر مع "CIA".. جهود الرئيس اللبنانى تنهى أزمة 5 سنوات سجن.. و"حزب الله" يحاول انتزاع المكاسب لصالحه

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:52 م

ننشر الصورة الأولى لنزار زكا المفرج عنه فى إيران مع مدير الأمن العام اللبنانى

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:44 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الملامح الأولى لفيلم Frozen 2.. ديزنى تطرح التريلر الرسمى

الملامح الأولى لفيلم Frozen 2.. ديزنى تطرح التريلر الرسمى

فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب

فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب

رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية

رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية

مرصد الإفتاء: "غزوات الاستنزاف" سلاح داعش لإفقاد القوات النظامية السيطرة

مرصد الإفتاء: "غزوات الاستنزاف" سلاح داعش لإفقاد القوات النظامية السيطرة

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

وزير الدفاع يناقش مجالات التعاون العسكرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

وزير الدفاع يناقش مجالات التعاون العسكرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

رئيس الوزراء يكلف بإعداد مخطط عمرانى من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها

رئيس الوزراء يكلف بإعداد مخطط عمرانى من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها

محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة للاطمئنان على الاستعدادات لأمم أفريقيا

محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة للاطمئنان على الاستعدادات لأمم أفريقيا

بسام راضى: السيسى يستقبل رئيس الكونجرس اليهودى العالمى رونالد لاودر

بسام راضى: السيسى يستقبل رئيس الكونجرس اليهودى العالمى رونالد لاودر

قنصل روسيا بالإسكندرية:استئناف الطيران الشارتر مع مصر فى أقرب وقت

قنصل روسيا بالإسكندرية:استئناف الطيران الشارتر مع مصر فى أقرب وقت

رسميا.. اتحاد الكرة يختار الإسماعيلى والاتحاد للمشاركة فى البطولة العربية

رسميا.. اتحاد الكرة يختار الإسماعيلى والاتحاد للمشاركة فى البطولة العربية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة