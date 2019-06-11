فيديو.. لحظة وصول رجل الأعمال اللبنانى - الأمريكى " نزار زكا " إلى قصر بعبدا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

وصل منذ قليل، رجل الأعمال اللبنانى نزار زكا إلى بيروت، والذى اطلقت سراحه اليوم إيران، إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس اللبنانى ميشال عون، وذلك بعد أربعة سنوات قضاها فى السجون طهران.

لحظة وصول رجل الأعمال اللبناني المحرر من #إيران #نزار_زكا إلى القصر الجمهوري في بعبدا للقاء الرئيس عون pic.twitter.com/rJ2F30XboX — قناة الغد (@AlGhadTV) ١١ يونيو ٢٠١٩

تجدر الإشارة إلى أن نزار زكا هو خبير لبنانى فى تكنولوجيا المعلومات ومن الداعمين لحرية الإنترنت، حاصل على الجنسية الأمريكية، وشغل منصب الأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "إجمع" فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

واختفى نزار زكا فى 18 سبتمبر 2015، فى إيران بعد حضور مؤتمر فى طهران، واعتقله استخبارات الحرس الثورى، وهو فى طريقه للمطار للمغادرة، واحتجز بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. وحُكم عليه فى 2016 بالسجن 10 سنوات فى إيران، ودفع غرامة 4.2 مليون دولار، وتم تأييد الحكم فى 2017.

وانشغلت الأوساط السياسية فى لبنان بقضية نزار زكا، وبدأت المساعى والجهود لإطلاق سراحه ما دفع أهله فى بلدة القلمون إلى إعلان ترشيحه للانتخابات الفرعية التى جرت مؤخرا لأجل الاستمرار بإثارة قضيته وحض الحكومة على العمل لإطلاق سراحه.

وفى يناير 2019، سلم رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، السفير الإيرانى لدى لبنان محمد جلال فيروزنيا، مذكرة موجهة إلى الرئيس الإيرانى حسن روحانى تطالبه بالإفراج عن نزار زكا. وتواصلت الجهود واوفد الرئيس ميشال عون مدير الأمن اللبنانى ليطلق سراحه ويعود معه على متن طائرته فى 11 يونيو الجارى.