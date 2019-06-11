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فيديو.. الجيش اليمنى يحرر مواقع استراتيجية بعدة محافظات

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:03 م
فيديو.. الجيش اليمنى يحرر مواقع استراتيجية بعدة محافظات الجيش اليمنى
إيمان حنا

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تستمر نجاحات الجيش اليمنى ، حيث تمكنت قواه مدعومة بالتحالف العربى الداعم للشرعية اليمنية، من تحرير مواقع استراتيجية جديدة بعدة محافظات واقعة تحت سيطرة الحوثى، بحسب المركز الإعلامى التابع للقوات المسلحة اليمنية.

فقد تمكنت قوات الجيش الوطني باليمن، من تحرير منطقة شخب والزمعري والقفلة شمال غرب مديرية قعطبة، بالإضافة إلى تحرير تبة “الدار”، وقرية “دبيان”، وقرية “الدوير”، وتباب وقرى أخرى مطلة على منطقتي هجار والقفلة شمالي المديرية.

كما حررت قوات الجيش اليمني مواقع جديدة في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت"، أن قوات الجيش تمكنت من تحرير قرية الصليب في أولى منطقة الباهر التابعة لمديرية ماوية (شرقي المحافظة).

وأحكمت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية السيطرة على القرية، وعلى عدد من المواقع والثكنات التي كانت تتمركز فيها المليشيات الحوثية وتطلق النار باتجاه منازل المواطنين في القرى القريبة منها.

وفي محافظة صعدة شمالي اليمن، تمكنت القوات المشتركة من السيطرة على "تبة البيضاء" و"التباب السود" في مديرية "باقم" شمالي المحافظة، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي.

وأضاف مصدر عسكرى بالجيش اليمنى، أن المعارك لا تزال مستمرة، وسط تقدم ثابت لقوات الجيش، لافتاً إلى أن العديد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية سقطوا خلال الساعات الماضية بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.


اليمن

الحوثى

الجيش اليمنى

تعز

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