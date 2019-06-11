عملية سحب الزيت..طريقة تنظيف هندية للتخلص من بكتيريا الفم الضاره

كتبت هند عادل

عملية سحب الزيت هي علاج شعبي هندي قديم لعلاج مشاكل الفم والأسنان وينعش النفس والتخلص من البكتيريا الضارة ومن أهم الزيوت التى تستخدم فى هذه العملية هو زيت جوز الهند والزيتون والسمسم، حسبما ذكر موقع " healthline".

فوائد عملية سحب الزيت



يشتمل سحب الزيت على استخدامه كغسول للفم، ضع ملعقة كبيرة من الزيت في فمك، ثم قم بتجفيفه لمدة 15-20 دقيقة الفائدة الرئيسية للقيام بذلك هي أنه يقلل من كمية البكتيريا الضارة، التي تتعدد أنواعها وتختلف .

وتقوم البكتيريا الموجودة في الفم بعمل غشاء حيوى على الأسنان وهي طبقة رقيقة تعرف باسم البلاك الذى يسبب مشاكل كثيرة للأسنان مثل رائحة الفم الكريهة والتهابات اللثة وتسوس الأسنان.

وتساعد عملية سحب الزيت فى إزاله البكتيريا وتذوب في الزيت السائل، وزيت جوز الهند البكر هو خيار شائع بسبب مذاقه اللطيف.

وأظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على 60 شخصًا بالغًا أن سحب الزيت بزيت جوز الهند لمدة 10 دقائق يوميًا قلل بشكل كبير من عدد الكائنات الحية المحورة في اللعاب في أقل من أسبوعين، مقارنةً بالماء المقطر.

وخلصت دراسة أخرى أجريت في الأطفال إلى أن زيت جوز الهند كان فعالا مثل غسول الفم بالكلورهكسيدين القياسي في الحد من البكتيريا بالفم.

طريقة عملية سحب الزيت

– ملعقة واحدة من الزيت مثل جوز الهند والسمسم أو زيت الزيتون.

– ضعه في فمك لمدة 15-20 دقيقة مع الحرص على عدم ابتلاع أي شيء.

– قم بصب الزيت في سلة المهملات بمجرد الانتهاء من ذلك.

– يشطف الفم جيدا باستخدام الماء قبل تناول الطعام أو شرب أي شيء.

تكرر هذه الوصفة عدة مرات أسبوعيا 3 مرات يوميا ويفضل القيام بذلك في الصباح للحصول على أفضل النتائج.