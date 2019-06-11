سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 08:51 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

عملية سحب الزيت..طريقة تنظيف هندية للتخلص من بكتيريا الفم الضاره

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 08:00 ص
عملية سحب الزيت..طريقة تنظيف هندية للتخلص من بكتيريا الفم الضاره تنظيف الفم أرشيفية
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عملية سحب الزيت هي علاج شعبي هندي قديم لعلاج مشاكل الفم والأسنان وينعش النفس والتخلص من البكتيريا الضارة ومن أهم الزيوت التى تستخدم فى هذه العملية هو زيت جوز الهند والزيتون والسمسم، حسبما ذكر موقع " healthline".

فوائد عملية سحب الزيت
 

يشتمل سحب الزيت على استخدامه كغسول للفم، ضع ملعقة كبيرة من الزيت في فمك، ثم قم بتجفيفه لمدة 15-20 دقيقة الفائدة الرئيسية للقيام بذلك هي أنه يقلل من كمية البكتيريا الضارة، التي تتعدد أنواعها وتختلف .

وتقوم البكتيريا الموجودة في الفم بعمل غشاء حيوى على الأسنان وهي طبقة رقيقة تعرف باسم البلاك الذى يسبب مشاكل كثيرة للأسنان مثل رائحة الفم الكريهة والتهابات اللثة وتسوس الأسنان.

طرق_إزالة_رائحة_الفم_الكريهة_نهائياً

وتساعد عملية سحب الزيت فى إزاله  البكتيريا وتذوب في الزيت السائل، وزيت جوز الهند البكر هو خيار شائع بسبب مذاقه اللطيف.

وأظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على 60 شخصًا بالغًا أن سحب الزيت بزيت جوز الهند لمدة 10 دقائق يوميًا قلل بشكل كبير من عدد الكائنات الحية المحورة في اللعاب في أقل من أسبوعين، مقارنةً بالماء المقطر.

وخلصت دراسة أخرى أجريت في الأطفال إلى أن زيت جوز الهند كان فعالا مثل غسول الفم بالكلورهكسيدين القياسي في الحد من البكتيريا بالفم.

 

طريقة عملية سحب الزيت 

د-1100x610

–  ملعقة واحدة من الزيت  مثل جوز الهند والسمسم أو زيت الزيتون.

– ضعه في فمك لمدة 15-20 دقيقة مع الحرص على عدم ابتلاع أي شيء.

– قم بصب الزيت في سلة المهملات بمجرد الانتهاء من ذلك.

– يشطف الفم جيدا باستخدام الماء قبل تناول الطعام أو شرب أي شيء.

تكرر هذه الوصفة عدة مرات أسبوعيا 3 مرات يوميا ويفضل القيام بذلك في الصباح للحصول على أفضل النتائج.


الاسنان

عمليه سحب الزيت

فوائد زيت جوز الهند للأسنان

تنظيف الاسنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: اليوم ارتفاع فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: اليوم ارتفاع فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

ادعم محمد صلاح فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

ادعم محمد صلاح فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

أندورا يستضيف فرنسا فى تصفيات الأمم الأوروبية

أندورا يستضيف فرنسا فى تصفيات الأمم الأوروبية

كيف يؤثر عدم تناول الألبان ومنتجاتها على عظامك؟

كيف يؤثر عدم تناول الألبان ومنتجاتها على عظامك؟

"أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

7 نصائح تبعد الشباب عن خطر الاتجاه لإدمان المخدرات.. تعرف عليها

7 نصائح تبعد الشباب عن خطر الاتجاه لإدمان المخدرات.. تعرف عليها

The Secret Life of Pets 2 يحقق إيرادات تفوق ميزانيته بـ 17 مليون دولار

The Secret Life of Pets 2 يحقق إيرادات تفوق ميزانيته بـ 17 مليون دولار

شاهد لأول مرة.. التجهيزات النهائية ﻻستادات بطولة إفريقيا

شاهد لأول مرة.. التجهيزات النهائية ﻻستادات بطولة إفريقيا

فيديو.. "مباشر قطر" تكشف خيانة تميم للأمن القومى العربى وإتباعه نهج إيران

فيديو.. "مباشر قطر" تكشف خيانة تميم للأمن القومى العربى وإتباعه نهج إيران

تبلغ عمرها 5500 عاما.. شاهد شجرة الزيتون الأقدم فى العالم بالضفة

تبلغ عمرها 5500 عاما.. شاهد شجرة الزيتون الأقدم فى العالم بالضفة

أجيرى يلجأ للسينما لكسر الملل فى معسكر المنتخب قبل أمّم أفريقيا

أجيرى يلجأ للسينما لكسر الملل فى معسكر المنتخب قبل أمّم أفريقيا

تشغيل مترو مصر الجديدة السبت بدون زيادات فى أسعار التذاكر.. "القومية للأنفاق" تؤجل مقترح تحريك سعر التذكرة.. وتأجيل افتتاح محطة هليوبوليس بسبب استمرار أعمال تشطيباتها.. المحطات الجديدة تضيف 150 ألف راكب يوميا

تشغيل مترو مصر الجديدة السبت بدون زيادات فى أسعار التذاكر.. "القومية للأنفاق" تؤجل مقترح تحريك سعر التذكرة.. وتأجيل افتتاح محطة هليوبوليس بسبب استمرار أعمال تشطيباتها.. المحطات الجديدة تضيف 150 ألف راكب يوميا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة