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علاج الانيميا عند الاطفال بالحليب

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 04:00 ص
علاج الانيميا عند الاطفال بالحليب علاج الأنيميا عند الأطفال أرشيفية
كتبت إيناس البنا

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الأنيميا أو فقر الدم هو حالة تقل فيها كمية خلايا الدم الحمراء فى الجسم عن المعدل الطبيعي، ويمكن أن يتسبب نقص الحديد شحوب الجلد والشعور بالضيق أو التعب أو الضعف.

ونظرًا لأن النمو السريع هو أحد الأسباب المحتملة للحالة فإن السنة الأولى من العمر والمراهقة هما فئتان عمريتان يكون فيهما الرضع والأطفال عرضة لفقر الدم بشكل خاص.

فقر الدم عند الاطفال
فقر الدم عند الأطفال

 

فقر الدم

فقر الدم يعنى وفقا لتقرير موقع "healthychildren" عدم وجود ما يكفى من خلايا الدم الحمراء فى الجسم، حيث تمتلئ خلايا الدم الحمراء بالهيموجلوبين، وهو بروتين خاص مصطبغ يجعل من الممكن حمل وتوصيل الأكسجين إلى خلايا أخرى فى الجسم.

تحتاج الخلايا الموجودة فى عضلات الطفل وأعضائه إلى أكسجين للبقاء على قيد الحياة، ويمكن أن تؤدي أعداد خلايا الدم الحمراء المنخفضة إلى الضغط على الجسم.

علاج االنيما عند الاطفال
علاج الأنيما عند الأطفال

 

متى يصاب الطفل بفقر الدم

قد يصاب طفلك بفقر الدم إذا كان جسده:

- عدم إنتاج ما يكفى من خلايا الدم الحمراء: فيمكن أن يحدث هذا إذا لم يكن الجسم لديه ما يكفى من الحديد أو العناصر الغذائية الأخرى في النظام الغذائي (مثل فقر الدم الناجم عن نقص الحديد).

- تدمير الكثير من خلايا الدم الحمراء: يحدث هذا النوع من فقر الدم عادة عندما يكون لدى الطفل مرض كامن أو ورث اضطراب خلايا الدم الحمراء (مثل فقر الدم المنجلى).

- فقدان خلايا الدم الحمراء من خلال النزيف: يمكن أن يكون هذا إما فقدانًا واضحًا للدم، مثل نزيف الحيض الثقيل، أو فقد الدم طويل المدى منخفض الدرجة  ربما في البراز.

الحليب وفقر الدم
الحليب وفقر الدم

 

علاج فقر الدم الناتج عن نقص الغذاء

لا تعطى الحليب لطفلك حتى يتجاوز عمره 12 شهرًا، فقد يتسبب تناول حليب البقر قبل استعداد طفلك في فقدان الدم في البراز ويمكن أن يقلل أيضًا كمية الحديد التي تمتصها الأمعاء.

فى عمر 4 أشهر من العمر: يجب أن يستكمل الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية بالحديد إلى أن يتناولوا ما يكفى من الأطعمة التكميلية التي تحتوي على غنية بالحديد (مثل اللحوم الحمراء أو الحبوب المدعمة بالحديد).

إذا قمت بإرضاع طفلك بالرضاعة الطبيعية: اعطى حليب طفلك بحديد إضافى، يمكن أن تؤدى تركيبة الحديد المنخفض إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ويجب عدم استخدامه.

بعد 12 شهرًا من العمر: تجنب إعطاء طفلك أكثر من 2 كوب يوميًا من حليب البقر الكامل الدسم، حيث يحتوى الحليب على نسبة منخفضة من الحديد ويمكن أن يجعل الأطفال يشعرون بالشبع، مما قد يقلل من كمية الأطعمة الغنية بالحديد التي يتناولونها.

اتباع نظام غذائى متوازن مع الأطعمة التى تحتوى على الحديد: وتشمل المصادر الجيدة الأخرى للحديد اللحوم الحمراء وصفار البيض والبطاطا والطماطم والفاصوليا والدبس والزبيب.


فقر الدم

نقص الحديد

اللحوم الحمراء

شحوب الجلد

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