عقد 135 امتحانا إلكترونيا لطلاب بجامعة المنصورة

الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

أعلن الدكتور جون فايز، مدير وحدة التعليم الإلكترونى بجامعة المنصورة، عن تنفيذ 135 امتحانا إلكترونيا على مستوى الجامعة، الأمر الذى تطلب تنظيم الندوات التدريبية المختلفة، فى العديد من الكليات لتدريب أعضاء هيئة التدريس، على كيفية عمل بنوك الأسئلة وتدريب الطلاب على استخدام النظام.

وأوضح جون، فى بيان اليوم، أن الوحدة حدثت نظام إدارة التعلم المستخدم، وأضافت العديد من الخصائص المختلفة له، مثل استخدام تطبيق المحمول الخاص بالنظام وأضافت خصائص تم برمجتها بداخل وحدة التعليم الإلكترونى.

وأشار فايز إلى أن أول اختبار إلكترونى، قامت به الوحدة كان فى عام 2008، وكانت الوحدة حينها هي الأولى على مستوى الجمهورية، حتى تمكنت في العام الحالي 2018 / 2019 من أن الوصول لأكبر عدد من الكليات والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وقامت العديد من الكليات بتحديث أجهزة الحاسب ومعامل الامتحانات الخاصة بها، وقام العديد من أعضاء هيئة التدريس بتجهيز بنوك أسئلة على نظام الموودل (Moodle) المستخدم في التعليم الإلكترونى.

واستطاعت الوحدة من خلال مهندسيها أن تقوم بالإشراف على الامتحانات وتوفير نظام احتياطى للامتحانات على منصة الكلاود في حالة وجود عدد كبير من الطلاب الممتحنين في نفس الوقت أو في حالة تعذر استخدام السيرفرات الداخلية بالجامعة لأي سبب من الأسباب، و شاركت 11 كلية في الامتحانات الإلكترونية، وهي: التجارة، التربية، التمريض، الزراعة، الصيدلة، الهندسة، الطب - اليرنامج الطبى وبرنامج طب مانشستر، طب الأسنان برنامج مانسشتر، الصيدلة، ورياض الأطفال، بالإضافة إلى التربية النوعية.