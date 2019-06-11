سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 08:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

عقد 135 امتحانا إلكترونيا لطلاب بجامعة المنصورة

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 07:52 م
عقد 135 امتحانا إلكترونيا لطلاب بجامعة المنصورة
الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور جون فايز، مدير وحدة التعليم الإلكترونى بجامعة المنصورة، عن تنفيذ 135 امتحانا إلكترونيا على مستوى الجامعة، الأمر الذى تطلب تنظيم الندوات التدريبية المختلفة، فى العديد من الكليات لتدريب أعضاء هيئة التدريس، على كيفية عمل بنوك الأسئلة وتدريب الطلاب على استخدام النظام.
 
وأوضح جون، فى بيان اليوم، أن الوحدة حدثت نظام إدارة التعلم المستخدم، وأضافت العديد من الخصائص المختلفة له، مثل استخدام تطبيق المحمول الخاص بالنظام وأضافت خصائص تم برمجتها بداخل وحدة التعليم الإلكترونى.
 
وأشار فايز إلى أن أول اختبار إلكترونى، قامت به الوحدة كان فى عام 2008، وكانت الوحدة حينها هي الأولى على مستوى الجمهورية، حتى تمكنت في العام الحالي 2018 / 2019 من أن الوصول لأكبر عدد من الكليات والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وقامت العديد من الكليات بتحديث أجهزة الحاسب ومعامل الامتحانات الخاصة بها، وقام العديد من أعضاء هيئة التدريس بتجهيز بنوك أسئلة على نظام الموودل (Moodle) المستخدم في التعليم الإلكترونى. 
 
واستطاعت الوحدة من خلال مهندسيها أن تقوم بالإشراف على الامتحانات وتوفير نظام احتياطى للامتحانات على منصة الكلاود في حالة وجود عدد كبير من الطلاب الممتحنين في نفس الوقت أو في حالة تعذر استخدام السيرفرات الداخلية بالجامعة لأي سبب من الأسباب، و شاركت 11 كلية في الامتحانات الإلكترونية، وهي: التجارة، التربية، التمريض، الزراعة، الصيدلة، الهندسة، الطب -  اليرنامج الطبى وبرنامج طب مانشستر، طب الأسنان برنامج مانسشتر، الصيدلة، ورياض الأطفال، بالإضافة إلى التربية النوعية. 
 
 
 

جامعة المنصورة

الامتحانات الالكترونية

امتحانات المنصورة

وحدة التعليم الإلكتروني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فتوى مجلس الدولة: إعفاء جامعة المنصورة من أداء 75 ألف جنيه رسوم قضائية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:00 م

صور.. جولة تفقدية لرئيس جامعة المنصورة بكليات الصيدلة والآداب والزراعة

الإثنين، 10 يونيو 2019 06:07 م

صور .. اتفاقية تعاون بين جامعة المنصورة والدلتا لتطوير القرى العشوائية

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:21 ص

145 لجنة خاصة بامتحانات جامعة المنصورة

السبت، 08 يونيو 2019 07:00 ص

صور.. رئيس جامعة المنصورة يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى الطوارىء فى ثانى أيام العيد

الخميس، 06 يونيو 2019 04:06 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد انضمامه لفيلم Fast & Furious 9.. تعرف على وعود جون سينا لجمهوره

بعد انضمامه لفيلم Fast & Furious 9.. تعرف على وعود جون سينا لجمهوره

الملامح الأولى لفيلم Frozen 2.. ديزنى تطرح التريلر الرسمى

الملامح الأولى لفيلم Frozen 2.. ديزنى تطرح التريلر الرسمى

فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب

فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب

رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية

رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية

مرصد الإفتاء: "غزوات الاستنزاف" سلاح داعش لإفقاد القوات النظامية السيطرة

مرصد الإفتاء: "غزوات الاستنزاف" سلاح داعش لإفقاد القوات النظامية السيطرة

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

وزير الدفاع يناقش مجالات التعاون العسكرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

وزير الدفاع يناقش مجالات التعاون العسكرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

رئيس الوزراء يكلف بإعداد مخطط عمرانى من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها

رئيس الوزراء يكلف بإعداد مخطط عمرانى من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها

محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة للاطمئنان على الاستعدادات لأمم أفريقيا

محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة للاطمئنان على الاستعدادات لأمم أفريقيا

بسام راضى: السيسى يستقبل رئيس الكونجرس اليهودى العالمى رونالد لاودر

بسام راضى: السيسى يستقبل رئيس الكونجرس اليهودى العالمى رونالد لاودر

قنصل روسيا بالإسكندرية:استئناف الطيران الشارتر مع مصر فى أقرب وقت

قنصل روسيا بالإسكندرية:استئناف الطيران الشارتر مع مصر فى أقرب وقت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة