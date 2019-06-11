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طلاب الطب بالمغرب يقاطعون امتحانات نهاية العام

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:02 م
طلاب الطب بالمغرب يقاطعون امتحانات نهاية العام
كتبت - هناء أبو العز

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قاطع طلاب الطب المضربون عن الدراسة منذ نحو ثلاثة أشهر في المغرب،  امتحانات نهاية السنة الدراسية  التى بدأت أمس الاثنين 10 يونيو 2019، مع استمرار مطالبتهم خصوصًا بزيادة مناصب التخصص وعدم فتحها أمام طلاب الكليات الخاصة.
 
وقال المسؤول في "التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب" أيوب أبوبيجي لوكالة "فرانس برس" إن "نسبة الاستجابة للإضراب بلغت 100% في تسع كليات عامة للطب والصيدلة وطب الأسنان.
 
ولم يتسن الحصول من وزارتي التعليم العالي والصحة على أي معطيات حول نسبة الاستجابة للإضراب.
 
وبثت وسائل إعلام محلية أشرطة مصورة لوقفات نظمها آباء الطلاب أمام كليتي الطب بالرباط والدار البيضاء تضامنا مع أبنائهم، وصورا تظهر مداخل الكليات خالية من الطلاب.
 
وينفذ طلاب الطب والصيدلة وطب الأسنان إضرابا عن الدراسة منذ 19 مارس للاحتجاج على عدة نقاط، منها فتح مباريات التخصص والإقامة أمام طلاب كليات القطاع الخاص، ويطالبون بزيادة عدد هذه المناصب التي تفتح أمام الطلاب آفاق مواصلة الدراسة في الاختصاصات الطبية.
 

المغرب

اضراب

طب

زيادة التخصص

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