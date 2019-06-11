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طرح الليمون بـ45 جنيها بفروع مجمعات الأهرام الاستهلاكية بالقاهرة والجيزة

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:05 م
طرح الليمون بـ45 جنيها بفروع مجمعات الأهرام الاستهلاكية بالقاهرة والجيزة صوره ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وفروع الشركة بمحافظتى القاهرة والجيزة، كما يتم توفير كميات كبيرة من الليمون بسعر 45 جنيها للكيلو، بجانب طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وأضافت شركة الأهرام أنه يتم مد فروع ومنافذ الشركة بالسلع والمنتجات الغذائية أولا بأول  فى إطار الحرص على توفير المنتجات للمواطنين حيث تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير السلع للشركات التابعة من خلال لجنة المشتريات المركزية بشكل مستمر.


التموين

الاهرام للمجمعات الاستهلاكية

الليمون

القاهرة والجيزة

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

د.ياسر سلطان

وباقي المحافظات

يعني باقي المحافظات ولاد البطة السودا... هو ليه سكان المحافظات بيتعاملوا كمواطنين من الدرجة التانية

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