ضبط 3 أشخاص اعتدوا على أملاك الدولة بغرامات تجاوزت 4 ملايين جنيه

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 3 محكومين عليهم هاربين مطلوب التنفيذ عليهم فى قضايا مبانى وتعدى على أراضى أملاك الدولة بغرامات مالية تجاوزت 4 ملايين جنيه.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط (عامل مقيم بدائرة القسم)، والمطلوب التنفيذ عليه فى (22) حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "مبانى"، والمقضى فيهم بعقوبات حبس لمدة سنة و9 شهور، وغرامات مالية مستحقة بلغت (2,251,520 اثنين مليون ومائتان وواحد وخمسون ألف وخمسمائة وعشرون جنيه)، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

فى ذات السياق تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر من ضبط شخص ونجله (مقيمان بدائرة القسم ) والمطلوب التنفيذ عليهما فى قضية "تعدى على أراضى الدولة ومبانى" والمقضى فيها بغرامة مالية على كلا منهما بلغت (2,000,000 اثنان مليون جنيه)، بمواجهتهما بالحكم الصادر ضدهما أقرا به.