ضبط نجار بحوزته 250 جرام لمخدر الحشيش بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكنت مباحث النقل والمواصلات بالإسكندرية من ضبط نجار 34 سنة مقيم بالإسكندرية أثناء تواجده بموقف محرم بك بدائرة قسم شرطة كرموز، وبحوزته قطعة من مادة داكنة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 250 جرام، وبمواجهته إعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار.

يأتى ذلك، فى إطار مواجهة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن، وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على سير ومواقف النقل الجماعى من خلال فحص المترددين على مرافق النقل والمواصلات .