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ضبط نجار بحوزته 250 جرام لمخدر الحشيش بالإسكندرية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:18 م
ضبط نجار بحوزته 250 جرام لمخدر الحشيش بالإسكندرية حملة امنية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تمكنت مباحث النقل والمواصلات بالإسكندرية من ضبط نجار 34 سنة مقيم بالإسكندرية أثناء تواجده بموقف محرم بك بدائرة قسم شرطة كرموز، وبحوزته قطعة من مادة داكنة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 250 جرام، وبمواجهته إعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار.
 
يأتى ذلك، فى إطار مواجهة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن، وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على سير ومواقف النقل الجماعى من خلال فحص المترددين على مرافق النقل والمواصلات .
 
 
 

حملة مخدرات

مواد مخدره

محافظه الاسكندريه

امن الاسكندريه

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