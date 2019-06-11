ضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت مباحث المرور بأسوان، برئاسة العقيد محمد زردق، اليوم الثلاثاء، من ضبط سائقين لتعاطيهما الأقراص المخدرة أثناء القيادة، ضمن حملة لفحص 25 قائد سيارة بمنقطة كيما.

تلقى اللواء إبراهيم مبارك، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، إخطاراً من العميد إيهاب مرزوق، مدير إدارة مرور أسوان، يفيد بضبط 535 مخالفة مرورية متنوعة، شملت ضبط توك توك بدون تراخيص، وتحرير 107 مخالفات تجاوز حد السرعة، والتصالح الفورى فى 63 مخالفة، وتحرير 110 مخالفات غرامة ونش، وسحب تراخيص 70 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 182 مخالفة متنوعة.