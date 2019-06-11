ضبط ربة منزل أثناء محاولتها تهريب أقراص مخدرة لزوجها بسجن قها

القليوبية - نيفين طه

ألقت مباحث قسم قها، القبض على ربة منزل أثناء قيامها بمحاولة إدخال كمية من الأقراص المخدرة لزوجها المسجون داخل حلة مكرونة، وأثناء التفتيش تم ضبط البرشام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطاراً من اللواء هشام سليم مدير المباحث، والعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، يفيد قيام المقدم محمد السعيد رئيس مباحث قسم قها، أثناء تفتيش الزيارة الخاصه بسجن قها تمكن من ضبط "ن ع" 34 سنة وبحوزتها 120 قرص مخدر"ترامادول" وهاتف محمول داخل حلة مكرونة أثناء قيامها بإدخلها لزوجها المسجون ويدعى "ح ص ح" 25 سنة عاطل، على ذمة قضية مخدرات وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للأقراص المخدرة بقصد إدخالها للمسجون للإتجار فيها، وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.