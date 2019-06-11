سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 05:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

بسبب السرعة الجنونية..

صور.. قصة مصرع عريس ليلة زفافه فى سوهاج.. وكيف أنقذ الفستان العروس؟

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 04:18 م
صور.. قصة مصرع عريس ليلة زفافه فى سوهاج.. وكيف أنقذ الفستان العروس؟ الضحايا
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"أنغام أغانى صاخبة واحتفالات بالسيارات والألعاب النارية" آخر مشاهد من الفرحة فى عيون المعازيم والمرافقين للعريس والعروسة لتوصيلهم إلى عش الزوجية، قبل أن يتحول العرس بمدينة طهطا محافظة سوهاج إلى مأتم.

 

وبسبب الاحتفالات على طريقة المهرجانات والسرعة الجنونية للسيارات، انتقلبت سيارة الزفة بترعة نجع حمادى، بعد اختلال عجلة القيادة بيد السائق وسقطت بمستقيلها داخل الترعة.

 

وبداية الواقعة عندما حضر العريس من كوم إدريس التابع لقرية الطليحات دائرة مركز جهينة لإحضار العروسة من مدينة طهطا، لإتمام مراسم الاحتفال، وانتهى الأمر بكارثة بعد الاحتفال بالسيارات والدراجات النارية بسرعة جنونية والميل بالسيارات يمينا ويسارا فانقلبت سيارة العروسين فى الترعة.

 

وأكد شهود العيان أن سيارة العروسين تحركت بسرعة غير عادية، وسقطت وسط ترعة نجع حمادى بجوار كوبرى حمودة دائرة قسم شرطة طهطا وكان بداخلها العريس والعروس وفتاة وشابين آخرين، وسرعان ما خرج العريس ليساعد فى عملية إخراج الضحايا، إلا أنه لقى حتفه غرقا مع صديقيه .

 

وأضاف شهود العيان، أن فستان العروسة كان سببا رئيسيا فى نجاتها من الغرق، حيث إنها ارتفعت على سطح مياه الترعة، مما ساعد على إنقاذها وتم نقلها والفتاة الأخرى على قيد الحياة وتم نقلهما لمستشفى طهطا العام.

 

وانتقل الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، على رأس طاقم من الطوارئ لمستشفى طهطا العام وظل حتى استخراج المتوفين والمصابين وباشر عملية الإسعافات والعلاج للعروس والفتاة اللتين تم إنقاذهما .

 

وترجع الواقعة عقب تمكن طاقمين من الإنقاذ النهرى بإدارة الحماية المدنية برئاسة العميد علاء نمشة مدير الإدارة من انتشال العروسة والفتاة واستخراج 3 جثامين من بينهم العريس، عقب انقلاب سيارة الزفة بهم بترعة نجع حمادى دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج.

 

وكان مدير أمن سوهاج اللواء هشام الشافعى قد تلقى بلاغا من مركز شرطة طهطا بانقلاب سيارة زفة عروسة بالترعة عند كوبرى حمودة بطهطا ووجود متوفين ومصابين.

 

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى واللواء على صالح نائب المدير لقطاع الشمال والرائد محمد عبد الصبور رئيس مباحث قسم شرطة طهطا وتبين من التحريات انقلاب سيارة زفة عروسة بالترعة الإبراهيمية نتج عن الحادث استخراج "دينا.ز.ع" 22 سنة العروسة على قيد الحياة، وتم نقلها لمستشفى طهطا العام، وتم استخراج "ضحى.ا.س" 18 سنة على قيد الحياه مصابة بحالة إغماء وتم نقلها للمستشفى العام.

 

كما تمكن طاقم الإنقاذ بمساعدة الأهالى من انتشال "مروان.ا.س" العريس، و"أحمد. ع.ج" 30 سنة جثة هامدة، و"جهاد . م . ح" ذكر 26 سنة جثة هامدة، وتم نقلهم لمشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة .

 

وتم انتشال السيارة ورفعها من قاع الترعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على المتوفين وبيان سبب الوفاة تمهيدا للتصريح بالدفن.

 

الضحايا (1)
 

 

الضحايا (2)
 

غرق عروسين

حادث غرق

غرق سياره عروسين

فرح تحول لماتم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

رسميا.. اتحاد الكرة يختار الإسماعيلى والاتحاد للمشاركة فى البطولة العربية

رسميا.. اتحاد الكرة يختار الإسماعيلى والاتحاد للمشاركة فى البطولة العربية

شركة عالمية تهدى محمد صلاح آى فون مطلى بالذهب قبل انطلاق أمم أفريقيا

شركة عالمية تهدى محمد صلاح آى فون مطلى بالذهب قبل انطلاق أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة