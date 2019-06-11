صور.. قصة مصرع عريس ليلة زفافه فى سوهاج.. وكيف أنقذ الفستان العروس؟

سوهاج محمود مقبول

"أنغام أغانى صاخبة واحتفالات بالسيارات والألعاب النارية" آخر مشاهد من الفرحة فى عيون المعازيم والمرافقين للعريس والعروسة لتوصيلهم إلى عش الزوجية، قبل أن يتحول العرس بمدينة طهطا محافظة سوهاج إلى مأتم.

وبسبب الاحتفالات على طريقة المهرجانات والسرعة الجنونية للسيارات، انتقلبت سيارة الزفة بترعة نجع حمادى، بعد اختلال عجلة القيادة بيد السائق وسقطت بمستقيلها داخل الترعة.

وبداية الواقعة عندما حضر العريس من كوم إدريس التابع لقرية الطليحات دائرة مركز جهينة لإحضار العروسة من مدينة طهطا، لإتمام مراسم الاحتفال، وانتهى الأمر بكارثة بعد الاحتفال بالسيارات والدراجات النارية بسرعة جنونية والميل بالسيارات يمينا ويسارا فانقلبت سيارة العروسين فى الترعة.

وأكد شهود العيان أن سيارة العروسين تحركت بسرعة غير عادية، وسقطت وسط ترعة نجع حمادى بجوار كوبرى حمودة دائرة قسم شرطة طهطا وكان بداخلها العريس والعروس وفتاة وشابين آخرين، وسرعان ما خرج العريس ليساعد فى عملية إخراج الضحايا، إلا أنه لقى حتفه غرقا مع صديقيه .

وأضاف شهود العيان، أن فستان العروسة كان سببا رئيسيا فى نجاتها من الغرق، حيث إنها ارتفعت على سطح مياه الترعة، مما ساعد على إنقاذها وتم نقلها والفتاة الأخرى على قيد الحياة وتم نقلهما لمستشفى طهطا العام.

وانتقل الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، على رأس طاقم من الطوارئ لمستشفى طهطا العام وظل حتى استخراج المتوفين والمصابين وباشر عملية الإسعافات والعلاج للعروس والفتاة اللتين تم إنقاذهما .

وترجع الواقعة عقب تمكن طاقمين من الإنقاذ النهرى بإدارة الحماية المدنية برئاسة العميد علاء نمشة مدير الإدارة من انتشال العروسة والفتاة واستخراج 3 جثامين من بينهم العريس، عقب انقلاب سيارة الزفة بهم بترعة نجع حمادى دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج.

وكان مدير أمن سوهاج اللواء هشام الشافعى قد تلقى بلاغا من مركز شرطة طهطا بانقلاب سيارة زفة عروسة بالترعة عند كوبرى حمودة بطهطا ووجود متوفين ومصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى واللواء على صالح نائب المدير لقطاع الشمال والرائد محمد عبد الصبور رئيس مباحث قسم شرطة طهطا وتبين من التحريات انقلاب سيارة زفة عروسة بالترعة الإبراهيمية نتج عن الحادث استخراج "دينا.ز.ع" 22 سنة العروسة على قيد الحياة، وتم نقلها لمستشفى طهطا العام، وتم استخراج "ضحى.ا.س" 18 سنة على قيد الحياه مصابة بحالة إغماء وتم نقلها للمستشفى العام.

كما تمكن طاقم الإنقاذ بمساعدة الأهالى من انتشال "مروان.ا.س" العريس، و"أحمد. ع.ج" 30 سنة جثة هامدة، و"جهاد . م . ح" ذكر 26 سنة جثة هامدة، وتم نقلهم لمشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة .

وتم انتشال السيارة ورفعها من قاع الترعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على المتوفين وبيان سبب الوفاة تمهيدا للتصريح بالدفن.



