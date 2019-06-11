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صور.. تنفيذ خط كهرباء باريس فى الوادى الجديد بتكلفة 48 مليون جنيه

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:03 ص
صور.. تنفيذ خط كهرباء باريس فى الوادى الجديد بتكلفة 48 مليون جنيه جانب من أعمال تنفيذ خط كهرباء بمدينة باريس بالوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلن مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع كهرباء الوادى الجديد، المهندس مازن رضوان، عن الإنتهاء من تنفيذ وإطلاق التيار الكهربائى فى دائرة دخول باريس الجديدة بطول 100 كيلو متر، بتكلفة إجمالية بلغت 48 مليون جنيه، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية الطموحة لقطاع الكهرباء بالمحافظة .

أكد رضوان خلال بيان له، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ لوحة توزيع باريس الجديدة جهد 22 ك. ف، وذلك لتخفيف الأحمال على الشبكة بمركز باريس ومواجهة أحمال فصل الصيف، مؤكداً على استعداد قطاع الكهرباء لفصل الصيف وذلك من خلال تنفيذ عدد من مشروعات الإحلال ورفع الكفاءة وتدعيم الشبكات على مستوى مراكز المحافظة الخمس .

أضاف رضوان أنه أيضا جرى الانتهاء من تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض فى عدة قرى ومدن بالهندسات وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين و800 ألف جنيه وذلك ضمن العمليات التى تمت إضافتها للخطة الطموحة خلال عام 2018/2019 والتى من المقرر أن تنتهى خلال شهر يونيو الجارى.

إنشاء خط كهرباء بالوادى الجديد (1)
إنشاء خط كهرباء بالوادى الجديد 

 

إنشاء خط كهرباء بالوادى الجديد (2)
إنشاء خط كهرباء بالوادى الجديد 

 

إنشاء خط كهرباء بالوادى الجديد (3)
إنشاء خط كهرباء بالوادى الجديد

 

إنشاء خط كهرباء بالوادى الجديد (4)
إنشاء خط كهرباء بالوادى الجديد

 

إنشاء خط كهرباء بالوادى الجديد (5)
إنشاء خط كهرباء بالوادى الجديد

 

إنشاء خط كهرباء بالوادى الجديد (6)
إنشاء خط كهرباء بالوادى الجديد

 


الوادى الجديد

كهرباء الوادى الجديد

شبكات الكهرباء بالوادى الجديد

مركز باريس

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