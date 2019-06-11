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صور.. النقل العام بالقاهرة ينهى تجديد 600 أتوبيس لخدمة بطولة أمم أفريقيا

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:24 ص
صور.. النقل العام بالقاهرة ينهى تجديد 600 أتوبيس لخدمة بطولة أمم أفريقيا النقل العام بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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انتهت هيئة النقل العام بالقاهرة من تجديد أكثر من 600 أتوبيس يعملون فى خدمة جمهور كأس الأمم الأفريقية 2019، والتى ستنطلق بعد أيام، حيث تم تجديد الحافلات من الداخل والخارج لتظهر بلون موحد وهو اللون الأزرق. 
 
من جانبه أكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة انتهت من تجديد 600 اتوبيس استعدادا لبطولة أفريقيا، وجارى تجديد 200 اتوبيس آخرين، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للدفع بهم لخدمة جمهور البطولة.
 
وأضاف اللواء رزق على، أنه تم تخصص خطوط لربط ميادين القاهرة وشوارعها الرئيسية بأماكن إقامة المباريات، كما تم عمل اشتراكات خاصة بخطوط البطولة تنتهى مع انتهاء البطولة. 
النقل العام بالقاهرة تنتهى من تجديد 600 أتوبيس لخدمة جماهير بطولة أفريقيا (1)
 

 

النقل العام بالقاهرة تنتهى من تجديد 600 أتوبيس لخدمة جماهير بطولة أفريقيا (2)
 

 

النقل العام بالقاهرة تنتهى من تجديد 600 أتوبيس لخدمة جماهير بطولة أفريقيا (3)
 

 

النقل العام بالقاهرة تنتهى من تجديد 600 أتوبيس لخدمة جماهير بطولة أفريقيا (4)
 

 

النقل العام بالقاهرة تنتهى من تجديد 600 أتوبيس لخدمة جماهير بطولة أفريقيا (5)
 

 

النقل العام بالقاهرة تنتهى من تجديد 600 أتوبيس لخدمة جماهير بطولة أفريقيا (6)
 

 

النقل العام بالقاهرة تنتهى من تجديد 600 أتوبيس لخدمة جماهير بطولة أفريقيا (7)

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استاد القاهرة

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