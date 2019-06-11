صور.. اضبط مخالفة.. انتشار القمامة بشوارع المحلة

الغربيــــة عادل ضرة

انتشرت القمامة بصورة كبيرة بشوارع المدينة العمالية حيث انتشرت تلال واكوام القمامة بالشوارع الرئيسية بحى أول وثانى مما اثار حفيظة أبناء المحلة وطلبوا بمحاسبة المسئولين ورؤساء الأحياء ورئيس المدينة مطالبين باستبعادهم من مناصبهم بعد فشلهم فى القضاء على تلال القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية وأصبحت احد معالم المدينة.

يقول علاء السعيد من أبناء المدينة أن تلال القمامة ومخلفات البناء تحاصر الشوارع وبدلا من نقلها يتم التخلص منها بإشعال النيران بها مما أدى إلى تصاعد الادخنة والروائح الكريهة خاصة ونحن فى فصل الصيف.

أما ماهر عوض فيقول عبثا حاولنا ونسعى لتوصيل أصواتنا الى رؤساء الأحياء او رئيس المدينة دون جدوى وقمنا بإرسال عدة شكاوى لمجلس الوزراء ومحافظ الغربيــــة للتحقيق فى هذه المخالفات.

وأضاف أن أبناء المدينة أطلقوا هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعى تطالب بأن تكون المدينة نظيفة ولقيت هذه الدعوة اقبالا كبيرا من المواطنين مما دفع اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بإجراء اتصال برئيس المدينة طالبة بسرعة رفع القمامة واستدعاء العاملين القائمين بإجازات ونقلها لمصنع تدوير القمامة على ان يتم تصوير مكان تواجد القمامة قبل نقلها وبعد الانتهاء من رفعها لتهدئة المواطنين بالمدينة.