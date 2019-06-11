سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

صحيفة كويتية: 218 سيدة خلعن أزواجهن بالكويت في 3 أشهر

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:33 م
صحيفة كويتية: 218 سيدة خلعن أزواجهن بالكويت في 3 أشهر 218 خلع بالكويت في 3 أشهر
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت إحصائية كويتية أن 218 سيدة خلعن أزواجهن في 3 أشهر، وبحسب صحيفة القبس الكويتية، أصدرت إدارة الإحصاء والبحوث في وزارة العدل إحصائية كشفت أن عدد حالات الزواج في الربع الأول من العام الحالي 3432 حالة، في حين بلغت حالات الطلاق في الفترة نفسها 1952حالة.

 

وذكرت الإحصائية، أن حالات الخلع فى الكويت بلغت 218 حالة مقابل 1023 حالة طلاق رجعي وبائن، في وقت بلغت حالات الطلاق بحكم محكمة 361 حالة، إضافة إلى 350 حالة طلاق بشهادة الشهود.

 

وأوضحت الإحصائية أن عدد حالات الزواج من خارج الكويت بلغ 61 حالة، في حين بلغ عدد حالات الفحص الطبي قبل الزواج 2692، منها 9 حالات غير آمنة.


الكويت

خلع

زواج

طلاق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة