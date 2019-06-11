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صحة دمياط: استقبال 248 حالة طارئة وتوقيع الكشف الطبى على 881 فى يوم واحد

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 07:47 م
صحة دمياط: استقبال 248 حالة طارئة وتوقيع الكشف الطبى على 881 فى يوم واحد الوحدة الصحية بفارسكور " ارشيفية"
فريق المحافظات

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قالت مديرية الصحة بدمياط، إنه فى إطار تقديم خدمات صحية متكاملة، لمرضى مستشفى كفر سعد المركزى، استقبلت مستشفى طوارئ كفر سعد 248 مريض، ما بين حوادث وإصابات متعددة وحالات طارئة، حيث تم التعامل مع الحالات البسيطة، وتلقت العلاج بعد عمل الفحوصات اللازمه من أشعة وتحاليل، وخرجت على الفور، فى حين تم حجز الحالات الخطيرة لحين استكمال الشفاء، ودخول 8 حالات فى أقسام العظام والجراحة والعناية المركزة، وإجراء عدد 6 عمليات جراحية بمستشفى الطوارئ والمستشفى المركزى. 
 
وأشارت مديرية الصحة فى بيان صادر عنها اليوم، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 881 مريض بالعيادات الخارجيه بالمستشفى، وتم حجز 54 حالة بالمستشفى المركزي بجميع أقسامها، كما يوجد بالعناية المركزة بمستشفى الطوارئ  6 حالات منهم، حالتين على أجهزة التنفس الصناعى، كما يوجد 5 حالات بالعناية المركزة بالمستشفى المركزى.
 
وجارى المتابعة المستمرة للخدمات التى تقدمها المستشفى، بعد توحيد الخدمات الصحية بالمستشفى المركزى، ومستشفى الطوارئ فى منظومة واحدة لضمان تقديم الخدمات الصحية المتكاملة للمرضى والمصابين بكفر سعد، وحوادث الطرق بالطريق الدولي الذى يخدم جميع المحافظات المجاورة .
 
 
 

خدمات صحية

رعاية متكاملة

حوادث طرق

صحة دمياط

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