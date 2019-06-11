"صحة الوادى الجديد": ضبط 58 محلا ومطاعم مخالفة للاشتراطات الصحية

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد، الدكتورة السيدة على مشرف، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 58 محلا تجاريا ومطاعم ومخابز ومنشأت تجارية متنوعة مخالفة للاشتراطات الصحية فى حملة مكبرة شملت مراكز المحافظة من خلال فرق الطب الوقائى والتفتيش ومراقبة الأغذية بالمديرية على مدار شهر مايو المنقضي.

وأكدت أن المديرية نظمت حملة موسعة من إدارة الطب الوقائى بقيادة الدكتور صلاح محمد على، وكيل المديرية، ومراقبة الأغذية بقيادة الدكتورة علا عز الدين فؤاد، لمتابعة إلتزام المنشأت التجارية التى تطرح أغذية ومشروبات للمواطنين، بالاشتراطات الصحية من عدمه والتى تشمل أماكن تهوية ونظافة المنشأة وعرض الأغذية بشكل صحي، ومقاومة الحشرات والقوارض خاصة داخل المخابز وعدم وجود مواسير ومخارج أو بلاعات صرف صحى بشكل غير قانونى وصحي.

وأوضحت، أنه جرى تحرير محاضر جنح للمنشآت المخالفة طبقا للقرار 96 والقرار رقم 97 والمعدل بالقرار رقم 243 والخاص بمراقبة وجودة ألأغذية وحمل شهادات صحية للعاملين فى أى منشأة تطرح أى نوع من الغذاء أو المشروبات، حيث جرى تحرير 7 جنح للقرار رقم 96 و 42 جنح للقرار 97.

من جانبه أوضح مدير عام إدارة الطب الوقائى ووكيل مديرية الصحة بالوادى الجديد، الدكتور صلاح محمد علي، أن الإدارة ضبطت 4 مخالفات لعدم ترخيص منشاة تجارية وغذائية، و 2 مخالفة لعدم توافر الاشتراطات الصحية، و 6 مخالفات عرض أغذية بشكل غير صحى خارج محلات تجارية، و 4 محاضر عدم حمل شهادة صحية لعاملين داخل منشات تطرح أغذية ومشروبات للمواطنين.