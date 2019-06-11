"شهر للتدريب" وصية البابا تواضروس للأساقفة الجدد قبل تسلمهم مهام الخدمة..تعرف عليها

أوصى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعة أساقفة الجدد الذي عينهم منذ أيام فى ايبراشيات البحر الأحمر وكندا ومنفلوط ودير العذراء بأخميم بالتعرف على أعباء الخدمة الكنسية قبل السفر إلى مقر إيبراشيتهم (مجموعة كنائس).

وقال البابا فى وصيته للآباء يوم رسامتهم (تعيينهم) بالكاتدرائية عليكم أن تزوروا بعض الكنائس والايبراشيات فى الوجهين بحرى وقبلى والقناة ولمدة شهر كى تتعرفوا على أمور الإدارة ومهام الخدمة مطالبا الأساقفة والمطارنة بدعوتهم والاحتفاء بهم.

وأوضح البابا فى وصيته الأخيرة قبل نهاية طقس الرسامة (التعيين):عليكم الاستفادة من خبرات الآباء الأساقفة الذين سبقوكم للخدمة فى الإدارة وذلك قبل أن تتجهوا لمقر ايبراشيتكم مقدما الشكر لله على نعمة الفرح التى ظلل بها الكنيسة.

بعد تلك الوصية، ظهر اثنان من الآباء الأساقفة الجدد بصحبة البابا تواضروس فى زيارته لكنيسة العذراء بمدينة السادات التى دشنها أمس هما الاسقفان الانبا ايلاريون اسقف البحر الأحمر والانبا ثاؤفيلوس اسقف منفلوط.

كان البابا تواضروس قد رسم كلا من الرهبان بولس البراموسى أسقفا لإيبارشية شرق كندا، وإيلاريون البراموسى أسقفا لإيبارشية البحر الأحمر، وميخائيل المحرقى أسقفا لإيبارشية منفلوط، ومتاؤس الأخميمى أسقفا ورئيسا لدير العذراء بأخميم.