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شرطة المرافق تواصل حملات إزالة الإشغالات وإعادة الانضباط بـ6 أكتوبر

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:38 ص
شرطة المرافق تواصل حملات إزالة الإشغالات وإعادة الانضباط بـ6 أكتوبر شرطة المرافق-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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شنت إدارة شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة بمدينة 6 أكتوبر، حملة أمنية، لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة، والباعة الجائلين، شارك بها ضباط وقوات الإدارة العامة للمباحث، ومرور الجيزة، أسفرت عن إزالة ورفع 120 مخالفة تعدي وإشغال طريق، وإعادة الانضباط للميادين والشوارع.
 
كما أسفرت الحملة عن تحرير 95 مخالفة مرورية متنوعة بين انتظار خاطىء، وتصالح فورى، وسحب متنوع. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.
 

حملة أمنية

شرطة المرافق

6 أكتوبر

أمن الجيزة

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