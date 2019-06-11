سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 05:26 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد.. استادات بطولة أمم أفريقيا 2019 على غرار أفضل ملاعب العالم

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 04:46 ص
شاهد.. استادات بطولة أمم أفريقيا 2019 على غرار أفضل ملاعب العالم استعدادات استادات أمم أفريقيا
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عرض برنامج "ستاد إفريقيا" مشاهد من التجهيزات النهائية للاستادات المضيفة لبطولة أمم أفريقيا 2019.

وكشف الفيديو المذاع عبر فضائية "ON Sport"، التجهيزات النهائية لاستاد الدفاع الجوى، ملعب المجموعة الثالثة "اسنغال –الجزائر – كينيا- تنزانيا"، بالإضافة إلى ستاد القاهرة، ملعب المجموعة الأولى "مصر – زيمبابوى- الكونغو الديمقراطية- أوغندا".

كما عرض الفيديو التجهزيات النهائية لاستاد الإسكندرية، ملعب المجموعة الثانية "نيجيريا- غينيا – مدغشقر – بوروندى"، وستاد السلام، ملعب المجموعة الرابعة "المغرب –كوت ديفوار- جنوب إفريقيا- ناميبيا"، واستاد الإسماعيلية، ملعب المجموعة السادسة "الكاميرون- غانا- بنين – غينيا بيساو"، واستاد السويس، ملعب المجموعة الخامسة "تونس – مالى –موريتانيا-أنجولا".

وتستعد مصر لاستقبال أكبر المحافل الكروية على مستوى القارة الإفريقية، بانطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 على الملاعب المصرية، خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل.


امم افريقيا

كاس الامم الافريقيه

ملاعب

امم افريقيا 2019

ستادات امم افريقيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

50 مركز شباب وناديا بأسيوط لنقل مباريات كأس أمم أفريقيا .. تعرف عليهم

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:00 ص

المنتخب الوطنى يدخل مرحلة الحسم قبل أمم أفريقيا.. أجيرى يعلن الثنائى المستبعد غدًا.. أبو جبل والونش الأقرب للخروج من حسابات الكان.. محمد صلاح يصل خلال 48 ساعة.. وحفل تكريم لخمسة محترفين ولاعبى الزمالك

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:00 ص

اتحاد الكرة يصدر بيانًا رسميًا ويؤكد استكمال الدورى بعد أمم أفريقيا

الإثنين، 10 يونيو 2019 09:10 م

صور.. رئيس الوزراء يتابع الترتيبات النهائية فى استاد القاهرة قبل كأس أمم أفريقيا

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:04 م

رسميًا.. أسامواه جيان يقود قائمة غانا فى كأس أمم أفريقيا 2019

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:41 م

أجيرى يلجأ للسينما لكسر الملل فى معسكر المنتخب قبل أمّم أفريقيا

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:13 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
7 نصائح تبعد الشباب عن خطر الاتجاه لإدمان المخدرات.. تعرف عليها

7 نصائح تبعد الشباب عن خطر الاتجاه لإدمان المخدرات.. تعرف عليها

The Secret Life of Pets 2 يحقق إيرادات تفوق ميزانيته بـ 17 مليون دولار

The Secret Life of Pets 2 يحقق إيرادات تفوق ميزانيته بـ 17 مليون دولار

شاهد لأول مرة.. التجهيزات النهائية ﻻستادات بطولة إفريقيا

شاهد لأول مرة.. التجهيزات النهائية ﻻستادات بطولة إفريقيا

فيديو.. "مباشر قطر" تكشف خيانة تميم للأمن القومى العربى وإتباعه نهج إيران

فيديو.. "مباشر قطر" تكشف خيانة تميم للأمن القومى العربى وإتباعه نهج إيران

تبلغ عمرها 5500 عاما.. شاهد شجرة الزيتون الأقدم فى العالم بالضفة

تبلغ عمرها 5500 عاما.. شاهد شجرة الزيتون الأقدم فى العالم بالضفة

أجيرى يلجأ للسينما لكسر الملل فى معسكر المنتخب قبل أمّم أفريقيا

أجيرى يلجأ للسينما لكسر الملل فى معسكر المنتخب قبل أمّم أفريقيا

تشغيل مترو مصر الجديدة السبت بدون زيادات فى أسعار التذاكر.. "القومية للأنفاق" تؤجل مقترح تحريك سعر التذكرة.. وتأجيل افتتاح محطة هليوبوليس بسبب استمرار أعمال تشطيباتها.. المحطات الجديدة تضيف 150 ألف راكب يوميا

تشغيل مترو مصر الجديدة السبت بدون زيادات فى أسعار التذاكر.. "القومية للأنفاق" تؤجل مقترح تحريك سعر التذكرة.. وتأجيل افتتاح محطة هليوبوليس بسبب استمرار أعمال تشطيباتها.. المحطات الجديدة تضيف 150 ألف راكب يوميا

"البنتاجون" يقرر وقف تدريب الطيارين الأتراك على استخدام طائرات إف 35

"البنتاجون" يقرر وقف تدريب الطيارين الأتراك على استخدام طائرات إف 35

رسميا.. الدورى الجديد ينطلق 19 سبتمبر وينتهى يونيو 2020

رسميا.. الدورى الجديد ينطلق 19 سبتمبر وينتهى يونيو 2020

الأعلى للآثار: نتحرك لوقف بيع رأس "توت عنخ آمون" فى لندن..وسنستردها فورا

الأعلى للآثار: نتحرك لوقف بيع رأس "توت عنخ آمون" فى لندن..وسنستردها فورا

التعليم العالى تحذر طلاب الثانوية العامة من الكيانات التعليمية الوهمية

التعليم العالى تحذر طلاب الثانوية العامة من الكيانات التعليمية الوهمية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة