سيدة تشكو من انتشار الدود أمام باب شقتها بزعم الحسد.. تعرف على رد الإفتاء

كتب على عبد الرحمن

نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أجابت فيه على سؤال أحد المتابعين الذى قال فيه :" لا أشعر بالراحة والاطمئنان رغم مواظبتي على القرآن والأوراد، فماذا أفعل؟".

وقال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، إن سيدة بعثت برسالة تقول فيها إنها وجدت على باب شقتها "دود"، رغم أنها تنظف باستمرار، وأنها تصلى وتقرأ القرآن الكريم والرقية الشرعية وسورة البقرة ومع ذلك لا تشعر بالفرح وتتعصب من أقل شىء".

وأكد ممدوح، من خلال الفيديو، أنه ليس بالضرورة أن يكون وجود هذه الديدان أو أى حشرات بسبب سحر أو عين، ولكن ربما يكون بسبب قلة النظافة أو تراكم قمامة أمام باب الشقة، قائلاً: "بشكل عام ننصحك بالمواظبة على أذكار الصباح والمساء ، وقراءة المعوذتين "سورتى الفلق والناس"، صباحًا ومساءً وقبل النوم.