سعر اليورو اليوم الثلاثاء 11-6-2019 والعملة الأوروبية تواصل ارتفاعها أمام الجنيه

كتبت- هبة حسام

لليوم الثانى على التوالى، سجل سعر اليورو الأوروبى ارتفاعا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 11-6-2019، مسجلا 18.89 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، الآن، فيما بلغ سعره فى تعاملات البنك التجارى الدولى 18.85 جنيه للشراء، و19 جنيه للبيع.

سجل اليورو الأوروبى، فروقا فى سعره من بنك لآخر، ليرتفع السعر فى عدد من البنوك عن بنوك أخرى، خاصة فى سعر الشراء له، ووفقا لآخر تحديثات بعض المصارف، جاء سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى



18.84 جنيه للشراء

18.98 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



18.89 جنيه للشراء

19.04 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر



18.89 جنيه للشراء

19.03 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك البركة



18.77 جنيه للشراء

19.07 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



18.85 جنيه للشراء

19 جنيه للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



18.92 جنيه للشراء

19.08 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



18.80 جنيه للشراء

19 جنيه للبيع