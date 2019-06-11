سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-6-2019 والعملة الأمريكية تتباين بين البنوك

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:48 م
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-6-2019 والعملة الأمريكية تتباين بين البنوك الدولار الأمريكى
كتبت- هبة حسام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تباين سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، بين البنوك وبعضها خلال التعاملات المصرفية لليوم الثلاثاء 11-6-2019، حيث تراجع فى عدد من البنوك، بينما استقر فى بنوك أخرى عند ختام تعاملات أمس الاثنين.

وجاء البنك الأهلى المصرى، فى مقدمة البنوك التى استقر بها سعر الدولار عند 16.71 جنيه للشراء، و 16.81 جنيه للبيع، بينما تراجع السعر فى بنك عودة، ليسجل 16.67 جنيه للشراء، و 16.77 جنيه للبيع، وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الدولار، كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.67جنيه للشراء

16.80جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

16.70جنيه للشراء

16.80جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

 

 

 

 

 

 


اسعار الدولار

سعر الدولار

اسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار

الدولار اليوم

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شركة عالمية تهدى محمد صلاح آى فون مطلى بالذهب قبل انطلاق أمم أفريقيا

شركة عالمية تهدى محمد صلاح آى فون مطلى بالذهب قبل انطلاق أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة