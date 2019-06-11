سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-6-2019 والعملة الأمريكية تتباين بين البنوك

كتبت- هبة حسام

تباين سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، بين البنوك وبعضها خلال التعاملات المصرفية لليوم الثلاثاء 11-6-2019، حيث تراجع فى عدد من البنوك، بينما استقر فى بنوك أخرى عند ختام تعاملات أمس الاثنين.

وجاء البنك الأهلى المصرى، فى مقدمة البنوك التى استقر بها سعر الدولار عند 16.71 جنيه للشراء، و 16.81 جنيه للبيع، بينما تراجع السعر فى بنك عودة، ليسجل 16.67 جنيه للشراء، و 16.77 جنيه للبيع، وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الدولار، كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.67جنيه للشراء

16.80جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة



16.70جنيه للشراء

16.80جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى



16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة



16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع