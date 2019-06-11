سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-6-2019 والعملة الأمريكية تتباين بين البنوك

تباين سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، بين البنوك وبعضها خلال التعاملات المصرفية لليوم الثلاثاء 11-6-2019، حيث تراجع فى عدد من البنوك، بينما استقر فى بنوك أخرى عند ختام تعاملات أمس الاثنين.
وجاء البنك الأهلى المصرى، فى مقدمة البنوك التى استقر بها سعر الدولار عند 16.71 جنيه للشراء، و 16.81 جنيه للبيع، بينما تراجع السعر فى بنك عودة، ليسجل 16.67 جنيه للشراء، و 16.77 جنيه للبيع، وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الدولار، كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
16.67جنيه للشراء
16.80جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
16.70جنيه للشراء
16.80جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
16.67جنيه للشراء
16.77جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
16.67جنيه للشراء
16.77جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك عودة
16.67جنيه للشراء
16.77جنيه للبيع
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