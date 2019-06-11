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زوج فى دعوى نشوز: "مراتى مسترجلة وتحترم حيواناتها أكتر منى"

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:08 م
زوج فى دعوى نشوز: "مراتى مسترجلة وتحترم حيواناتها أكتر منى" محكمة الأسرة-أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وتعنيفه وتعديها عليه بالضرب، وتوجهها لعمله وتوبيخه أمام زملائه، بسبب رفضه لتبديدها المال الذى تحصل عليه من بيع قطعة أرض ورثها عن والده.
 
وأكد الزوج: " زوجتى منذ ارتباطى بها وهى متقمصة دور سى السيد تريد أن تأمر فتطاع، للأسف مسترجله، ولا تعرف الرحمة، وتحترم الحيوانات التى تمتلكها أكثر منى" .
 
وتابع "س.م.ك"، أثناء جلسات تسوية المنازعات :"  7 شهور قضيتها فى عش الزوجية التعيس برفقتها، شوهت صورتى، وجعلتهم يتهمونى بأننى "مهزأ"، لتفاجئنى فى عملى عندما حضرت وبرفقتها تقارير طبيبة مزورة، بعد أن ادعت ضربى لها، واتهمتنى بالبخل، وانهالت على بالسب بالألفاظ المهينة ".
 
وأضاف: "المشاكل تطورت بيننا لدرجة تعديها على بالضرب وصفعى أمام أهلى، وطردى من المنزل وسرقة كل المستندات الخاصة ومتعلقاتى الشخصية ".
 
وتابع:" صبرت عليها، وطلبت من أهلها حل المشاكل التى بيننا بالمعروف، طوال شهور أرى الذل بعينى بسبب تحكماتها، حتى والدتى لم تسلم من تحت يديها، وعندما أحاول حمايتها تهددني بقائمة المنقولات".
 
وأكد :"حسبى الله ونعم الوكيل فى زوجتى التى أفقدتنى رجولتى وجعلتنى عبرة ونكته على لسان كل من نعرف، بعد أن اهانتى طوال فترة زواجى منها، واستغلت أخلاقى الطبية وشنعت بى بأقوال ليس لها أساس من الصحة، جعلتنى أخشى النظر فى أعين الجميع وأتخفى مثل المجرمين".
 
 

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